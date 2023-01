Confiesa el asesino de la mujer hallada sin cabeza en Marbella

La mujer a la que se halló muerta en una playa de Marbella el pasado 8 de enero es la misma mujer que desapareció ese día y cuya expareja, Leonel, de 45 años, tenía una orden de alejamiento que había quebrantado en varias ocasiones.

Fue la familia de la víctima, Natalia, de 46 años, la que creyó que el cuerpo hallado en la playa era el de ella gracias a unos vídeos que se viralizaron y que grabaron los testigos que estaban en la zona. En concreto fue una verruga que tenía debajo del pecho la que les hizo estar seguros de que se trataba de ella.

De forma inmediata, mientras que la Guardia Civil se ocupada del cuerpo, la Policía abría una investigación por la desaparición de la mujer de 46 años de la que no se sabía nada desde la mañana del mismo día 8 de enero.

Su expareja, con quien había tenido una relación de solo 5 meses, la había amenazado de muerte cuando ésta decidió cortar el vínculo que tenían. Es por este motivo por el que la víctima decidió denunciarlo y a él se le interpuso una orden de alejamiento que violó en numerosas ocasiones hasta que la asesinó.

En un primer momento la Policía decidió detener a este individuo de forma cautelar, no por su relación con la desaparición ni con el hallazgo del cuerpo mutilado, sino por violar dicha orden de alejamiento. De hecho, fue él mismo quien autorizó que se inspeccionara su domicilio, sin que los agentes encontraran pruebas fehacientes.

Durante la mañana del miércoles 11 de enero la Policía detenía a una nueva persona, un amigo del agresor confeso, por tener indicios de su participación en los hechos.

El asesino ha confesado

La víctima tenía un hijo en Colombia que ha contado, mediante una conversación telefónica en el Programa de Ana Rosa, que su madre estaba asustada porque su expareja la tenía amenazada de muerte.

El agresor, que en un principio solo estaba detenido por quebrantar una orden de alejamiento y que podría haber quedado en libertad en pocos días por estos hechos, ha acabado confesando que mató a su expareja. La confesión se ha producido en un tiempo récord aun cuando ni siquiera se han confirmado los resultados de la prueba de ADN.

Al parecer, la mató y la mutiló de manera intencionada, presuntamente con la ayuda del amigo que también ha sido detenido, de forma que pareciera un crimen producido por un ajuste de cuentas. Además hizo todo lo posible para dificultar su identificación, por eso le cortó la cabeza y las manos y le hizo un corte en el abdomen, donde tenía un tatuaje, para que no la pudieran reconocer. De no ser porque el vídeo que grabaron los testigos se viralizó, el crimen no se habría resuelto de una forma tan rápida y eficaz.

Violencia de género

Este sería, por tanto, el quinto crimen de violencia machista en lo que va de año. El total de víctimas mortales desde 2003 es de 1.187.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Ninguno de los teléfonos deja rastro en las facturas aunque sí es necesario que se borre el registro de la llamada desde el móvil o el correo. Atienden a todas aquellas personas que crean que pueden estar sufriendo este tipo de violencia o que necesiten asesoramiento porque no están muy seguras de ello.