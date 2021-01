El avance del coronavirus obliga a las comunidades a aumentar las restricciones

El avance del coronavirus en esta tercera ola de la pandemia ha empujado a las comunidades autónomas a seguir aumentando las restricciones para tratar de frenar los contagios que siguen al alza, con una incidencia acumulada en 14 días que roza los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

El ministro de Sanidad insistió el miércoles en que cumplir las medidas que decretan las comunidades es "la única manera de doblegar la curva" y descartó que esté sobre la mesa del Gobierno un posible confinamiento de la población, a pesar de las demandas de algunas comunidades, sectores sanitarios y expertos. Mientras, las comunidades siguen decidiendo y tomando medidas más restrictivas.

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reconocido que es previsible que la comunidad adopte medidas "más duras" para frenar la pandemia. Será este viernes cuando el comité de expertos se reúna y decida. Probablemente, tal y como avanzó Moreno, se restringirá la movilidad entre las provincias de la comunidad, que está cerrada hasta el 25 de enero.

La comunidad se ha mostrado partidaria de que el Gobierno baraje el confinamiento domiciliario y quiere adelantar también el toque de queda una hora, para que quede fijado a las 21:00 (actualmente comienza a las 22:00 en esa región). Las reuniones son de un máximo de seis personas.

ARAGÓN

Mantiene el confinamiento perimetral y retrocedió la pasada semana al nivel de alerta 3 agravada. Todos los establecimientos no esenciales deben cerrar a las 20:00, lo que afecta al comercio y a la hostelería, y el aforo máximo para consumo se reduce al 30 por ciento en el interior de los establecimientos y al 50 por ciento en las terrazas.

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha señalado que no se atrevería a considerar como "probable" un confinamiento total, aunque no ha descartado que "en las próximas fechas" se adopten nuevas medidas más restrictivas en la comunidad.

ASTURIAS

Mantiene el cierre perimetral y ha decretado durante catorce días, a partir de este jueves, el adelanto del cierre de la hostelería y todo el comercio de la región de las 23:00 a las 20:00 y el del toque de queda una hora, con lo que la movilidad estará limitada entre las 22:00 y las 06:00.

El Ejecutivo regional acordó, además, confinar en los límites de su municipio a los cerca de 10.000 vecinos del concejo de Grado.

También destaca entre las nuevas medidas la prohibición del consumo de tabaco en las terrazas de los establecimientos de hostelería y la creación de un listado de las personas que han de hacer cuarentena y de las que deben permanecer en su domicilio aisladas debido a la pandemia, que será trasladado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

BALEARES

Sin confinamiento perimetral.

Prohibidas en Mallorca e Ibiza las reuniones sociales y familiares entre personas no convivientes y también se ha decretado en esas islas el cierre de bares, restaurantes, centros comerciales y gimnasios hasta el 30 de enero.

En concreto, los centros comerciales deberán cerrar si tienen más de 700 metros cuadrados de superficie en Mallorca y más de 400 en Ibiza, salvo en lo referido a la venta de artículos esenciales (alimentación y limpieza).

Los establecimientos comerciales y grandes superficies que por tamaño o por vender productos esenciales sigan abiertos tienen que reducir la capacidad de sus aparcamientos al 50% y de su interior al 30%.

CANARIAS

El portavoz del comité científico que asesora al Ejecutivo canario, Lluis Serra, cree "aceptable" rebajar las medidas restrictivas que se aplican en Tenerife y defiende mantenerlas en Gran Canaria, pero incrementarlas a nivel rojo en Lanzarote y quizás en Fuerteventura.

Tenerife es la única isla en nivel tres (rojo), mientras que La Gomera, Gran Canaria y Lanzarote están en nivel dos (amarillo) y Fuerteventura, La Palma y El Hierro en nivel uno (verde).

En el caso de Tenerife, por su nivel rojo, el aforo está limitado a convivientes, excepto en la hostelería y la restauración, donde pueden ser no convivientes pero con un máximo de cuatro usuarios por mesa y siempre en el exterior.

En Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera el aforo máximo en espacios de uso público y privado está en cuatro personas, salvo convivientes.

Los toques de queda terminan a las 06.00 en todas las islas, pero empiezan a las 22.00 horas en Tenerife, a las 23.00 en Gran Canaria y Lanzarote y a las 00.00 en las demás islas, que coinciden con las mismas horas en que se establece el cierre de la hostelería.

El Ejecutivo canario acordó el pasado viernes prolongar hasta el día 17 el control de pruebas covid para los viajeros procedentes de otros lugares de España que lleguen por vía marítima o aérea.

GALICIA

Seguirá cerrada perimetralmente todo el mes de enero.

Adelantó el toque de queda a las 22:00 y el cierre perimetral de un total de 63 municipios, incluidas las siete ciudades, que han quedado aisladas de manera individual desde este jueves.

En concreto, a partir de este jueves, todos los municipios están en un nivel medio-alto y hay un total de 60 municipios en el nivel máximo de restricciones, que quedarán cerrados para los desplazamientos no esenciales y de manera individual, ya que se han suspendido las almendras perimetrales.

Cierre generalizado de la hostelería a las seis de la tarde y se permiten las reuniones "tanto públicas como privadas" de solo cuatro personas.

CANTABRIA

Ha prorrogado durante otros 30 días desde la noche de este viernes el cierre del interior de los locales de hostelería y los establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados no podrán abrir los fines de semana y se reducirá el aforo en la cultura.

Ha suspendido los actos con asistencia de más de 300 personas y para aquellos que reúnan entre 30 y 300 deberá solicitarse una autorización previa a Salud Pública

Mantiene la prórroga de un mes del cierre perimetral de la comunidad y del toque de queda entre las 22.00 horas y las seis de la mañana.

También se reduce a un tercio el aforo de cines, teatros, museos, bibliotecas, monumentos y el resto de equipamientos culturales y continua con la prohibición de actividades en parques y playas desde las 20.00 a las 8.00 horas.

CASTILLA Y LEÓN

También ha reclamado al Ejecutivo central que se replantee la opción del confinamiento domiciliario.

La comunidad ha anunciado que va a implementar nuevas medidas restrictivas, como "recomendar" a los ciudadanos que se queden en casa "salvo para ir al trabajo" y que eviten las reuniones con personas no convivientes.

No obstante, desde el miércoles y hasta el 26 de enero cuenta con medidas más restrictivas con el cierre del interior de bares y restaurantes, de los grandes establecimientos comerciales y de instalaciones deportivas cubiertas, decisiones que ya operaban en Segovia, Ávila y Palencia desde el domingo y durante 14 días, pero el ejecutivo de la región las ha hecho extensivas a todo el territorio.

CASTILLA-LA MANCHA

Desde el miércoles, todos los municipios de Ciudad Real se encuentran cerrados perimetralmente, una medida que se extenderá durante diez días, y el toque de queda se adelanta a las 22 horas y se mantendrá vigente hasta las 7 de la mañana.

También el gobierno regional restringe la entrada y salida en otros municipios.

La comunidad se encuentra cerrada de forma perimetral y el toque de queda es desde la doce de la noche y las seis de la mañana.

Ha limitado la permanencia de grupos en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo convivientes.

CATALUÑA

El Govern ha prorrogado durante una semana más, hasta el 24 de enero, las actuales restricciones, entre ellas el confinamiento municipal diario, así como el cierre de centros comerciales y gimnasios.

Las restricciones incluyen el confinamiento perimetral municipal -con excepciones para ir a trabajar, a la escuela, por emergencias médicas o cuidado de personas mayores-, así como el cierre de comercios no esenciales los fines de semana, mientras que el resto de días solo podrán abrir los establecimientos de menos de 400 metros cuadrados.

Los centros comerciales siguen cerrados, la restauración seguirá con franjas horarias para servir solo durante las comidas y desayunos, la cultura mantendrá las restricciones de aforo y las actividades deportivas y en gimnasios solo están autorizadas si se realizan al aire libre.

COMUNIDAD DE MADRID

Ha descartado tomar nuevas medidas más allá de las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud con más contagios, que suman 41 áreas básicas y nueve municipios de la región. "No contemplamos otra opción que no sea seguir en esa línea", dijo ayer el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado.

COMUNIDAD VALENCIANA

Mantiene cerca de una treintena de municipios confinada y cierre perimetral de la comunidad.

La pasada semana adelantó el toque de queda a las 22:00 y cerró la hostelería a partir de las cinco de tarde, también limitó a un máximo de cuatro personas en las mesas de los locales de hostelería y a seis personas no convivientes en los espacios públicos, medidas que seguirán vigentes al menos todo el mes de enero.

EXTREMADURA

Ha prohibido desde este jueves y durante una semana la movilidad intermunicipal en todas las localidades de la región, salvo causas justificadas, y ha ampliado a todos los municipios con más de 5.000 habitantes el cierre de la hostelería y comercio no esencial.

Esta comunidad es la que tiene mayor incidencia acumulada de casos del país con 1.076 casos por cada 100.000 habitantes. Ha prorrogado, además, "el nivel de alerta tres agravado" durante 28 días, lo que supone mantener el toque de queda a las 22:00.

Los aforos siguen siendo del 30% para los locales comerciales, del 40% para la hostelería en interior y de hasta el 50% en el exterior, y del 35% para los hoteles y alojamientos rurales.

MURCIA

Desde este jueves y durante los próximos catorce días están prohibidas las reuniones de personas no convivientes, excepto por razones laborales o para la actividad lectiva en los centros educativos. No obstante, sí permite que las personas que vivan solas puedan integrarse como unidad familiar ampliada de otro domicilio, a los mayores o dependientes que necesiten cuidados, entre otras excepciones.

No permite el uso compartido de vehículos particulares por parte de dos personas no convivientes. Por otra parte, entre otros, el Ayuntamiento de Cartagena ha decretado la suspensión de todas las actividades presenciales no esenciales.

NAVARRA

Ha adelantado una hora el cierre de la hostelería (a las 21:00) aunque mantiene el aforo del 30% en el interior de los establecimientos y del 100% en las terrazas, además, ha prohibido fumar en las terrazas y los "barriles" a la puerta de los locales.

El aforo en las medianas y grandes superficies comerciales ha pasado a ser del 30% y en los domicilios, se permite la reunión de un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales, pero el Gobierno regional recomienda que sea exclusivamente de una unidad convivencial.

Las medidas restrictivas, previstas del 15 al 28 de diciembre pero que se revisarán dentro de una semana, mantienen el toque de queda en Navarra de 23:00 a 6:00, salvo causa justificada. Se mantiene asimismo el cierre perimetral de la comunidad.

PAÍS VASCO

Una veintena de municipios vascos, 11 de ellos de más de 5.000 habitantes, quedarán confinados perimetralmente a partir de este viernes y tendrán la hostelería cerrada al situarse actualmente en "zona roja" por su alta tasa de contagios de coronavirus.

Agurain en Álava; Amorebieta, Bermeo, Gernika, Lekeitio, Markina y Muskiz en Bizkaia; y Andoain, Beasain, Villabona y Zumaia en Gipuzkoa son los 11 municipios de más de 5.000 habitantes cuyos vecinos no podrán salir de su localidad, tampoco a la colindante, salvo para las excepciones que recoge la legislación.

La comunidad está cerrada y prohíbe la movilidad entre las tres provincias.

LA RIOJA

A partir del próximo sábado cierre perimetral del área formada por Logroño y los dos municipios mayores de su cinturón metropolitano -Lardero y Villamediana de Iregua- y el cierre de todos los establecimientos públicos no esenciales a las 17:00.

Estas medidas estarán en vigor hasta el 31 de enero al igual que el cierre perimetral de toda la comunidad, el toque de queda nocturno de 22:00 a 6:00 y la prohibición de reuniones de más de cuatro personas que no pertenezcan al mismo núcleo de convivencia, todo ello acordado el pasado día 5.

También ha decidido la suspensión de visitas de familiares o salidas al exterior de los residentes en los centros de mayores y de atención a personas con discapacidad.

CEUTA

Esta semana ha vuelto al cierre perimetral hasta el 31 de enero y ha restringido la movilidad nocturna de la población entre las 22.00 y las 6.00 (antes era desde las 23.00 a las 7.00 ).

MELILLA

Cierre perimetral y los grupos quedan limitados a un máximo de cuatro personas, con un toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 horas.