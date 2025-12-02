Las anacondas son gigantes desde hace más de 12 millones de años

La anacondas son una de las serpientes más grandes, con una media de cuatro a cinco metros. Un tamaño que desarrollaron poco después de aparecer hace unos 12,4 millones de años y que no ha cambiado desde entonces.

Muchas especies animales que vivieron hace entre 12,4 y 5,3 millones de años, en el Miloceno medio y superior, eran mucho más grandes que sus parientes modernos debido a las temperaturas globales más cálidas, los extensos humedales y la abundancia de alimentos, pero ese no es el caso de las anacondas.

Un equipo dirigido por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) analizó 183 espinas dorsales fosilizadas de anacondas (Eunectes), que representan al menos 32 serpientes, descubiertas en el estado de Falcón (Venezuela), y lo combinaron con datos fósiles de otros yacimientos de Sudamérica

El estudio que publica Journal of Vertebrate Paelontolgy concluye que las anacondas habrían medido ya entre cuatro y cinco metros de largo hace 12,4 millones de años y desde entonces siguen siendo gigantes. Otros gigantes del Mioceno, como el caimán de 12 metros (Purussaurus) y la tortuga gigante de agua dulce de 3,2 metros (Stupendemys), sin embargo, se extinguieron. Esa desaparición se debió, probablemente, “al enfriamiento de las temperaturas globales y la reducción de sus hábitats, pero las anacondas gigantes han sobrevivido: son súper resistentes”, dijo Andrés Alfonso-Rojas, de la Universidad de Cambridge y autor principal de la investigación.

El equipo verificó sus cálculos utilizando un segundo método denominado reconstrucción del estado ancestral, en el que se usa un árbol genealógico de serpientes para reconstruir la longitud corporal de las anacondas gigantes y especies relacionadas de serpientes vivas, incluidas las boas arbóreas y las boas arcoíris.

Anteriormente se pensaba que las anacondas debían de ser aún más grandes en el pasado, cuando el clima era más cálido, ya que las serpientes son especialmente sensibles a la temperatura, recuerda la universidad en una nota. Descubrir que han mantenido su tamaño es, para el investigador "un resultado sorprendente", ya que esperaban encontrar anacondas antiguas de siete u ocho metros de longitud, pero no tienen pruebas de la existencia de que fueran más grandes en el Mioceno.

Las anacondas, que en casos excepcionales pueden llegar a siete metros, viven en pantanos, marismas y grandes ríos como el Amazonas y aún hay un hábitat lo suficientemente adecuado para que sigan siendo grandes. Antes de este estudio, no estaba claro cuándo evolucionaron las anacondas hasta alcanzar un tamaño tan grande, debido a la falta de pruebas fósiles. Estas serpientes pueden tener más de 300 vértebras en la columna vertebral y las mediciones de las vértebras fosilizadas individuales pueden proporcionar una indicación fiable de la longitud de la serpiente.