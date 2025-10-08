Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio de la calle Hileras

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso del edificio de la calle Hileras 4 apunta al material de obra apilado, aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que será investigado por Policía Judicial.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, el primer edil, que el martes regresó con urgencia de Londres donde participaba en una convención de mandatarios locales, ha señalado que "todavía es aventurado hablar de las causas exactas".