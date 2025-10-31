Ainhoa, de 19 años, asesinada por su pareja en Murcia es la víctima número 34 de la violencia machista en 2025

Ainhoa, una joven de 19 años, es la víctima número 33 de la violencia machista en lo que va de 2025 y la 1.328 desde que comenzaron a contabilizarse los feminicidios en el ámbito de la pareja o ex pareja en 2003. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado la naturaleza machista del crimen ocurrido en Librilla (Murcia), un municipio de no más de 6.000 habitantes, donde no constaban denuncias previas por maltrato contra el presunto asesino, un hombre de 27 años que fue detenido horas después del hallazgo del cadáver el pasado domingo.

La joven fue asfixiada hasta la muerte en su vivienda de esta pequeña localidad murciana. Se trata de la segunda víctima mortal por violencia de género registrada en la Región de Murcia en lo que va de año y la número 38 desde 2003. Tanto Ainhoa como su pareja eran de nacionalidad española. De los 34 asesinatos machistas contabilizados en 2025, el 63,6 % fueron cometidos por españoles y las víctimas eran españolas. En dos de cada tres casos (66,7 %), víctima y agresor mantenían la relación en el momento del crimen, y en más del 80% (81,8 %) seguían conviviendo. Solo en el 24,2 % de los casos existían denuncias previas contra el agresor.

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas. También está disponible el correo 016-online@igualdad.gob.es, el número de WhatsApp 600 000 016 y, para menores, el teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, 091 (Policía Nacional) o 062 (Guardia Civil), o enviar una alerta con geolocalización mediante la aplicación AlertCops.

"Estamos totalmente conmocionados y sin poder creer lo que ha pasado", ha afirmado este lunes una funcionaria del Ayuntamiento de Librilla sobre el asesinato este fin de semana de una vecina de 19 años a manos presuntamente de su pareja, de 27, que no empleó ningún arma para matarla y está siendo investigado como autor de la muerte por asfixia de su novia. Ambos eran vecinos nacidos en Librilla, un pequeño pueblo de menos de 6.000 habitantes de la comarca murciana del Bajo Guadalentín en el que "todo el mundo se conoce", según fuentes municipales, y que el domingo por la tarde supo de esta muerte violenta, ocurrida en el piso que compartían en la calle Totana, al ser acordonada la zona con la llegada de los primeros agentes.