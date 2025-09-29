La Aemet mantiene activa la alerta roja en Valencia

El barranco de La Saleta, en Aldaia (Valencia), se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso rojo (peligro extraordinario) en la provincia de Valencia por lluvias muy fuertes y persistentes, como ha anunciado en su cuenta de X en un tuit recogido por Europa Press. Por el contrario, ha desactivado el aviso rojo en Tarragona y en Castellón mientras que mantiene con aviso naranja a parte de la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia.

La AEMET avisa este lunes 29 de septiembre de precipitaciones acumuladas en 12 horas de 180 litros por metro cuadrado (l/m2) en el litoral norte y litoral sur de Valencia.

Además habrá precipitaciones de 140 l/m2 en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Alicante, así como de 120 l/m2 en el litoral sur de Tarragona y en el litoral norte de Castellón.

La borrasca que sacude al este del país y que ha provocado cancelaciones de vuelos, cortes de vías, inundaciones, suspensión de clases y rescates sigue sacudiendo a la Comunidad Valenciana, que mantendrá hoy la alerta roja por riesgo extremo en el litoral valenciano por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, la situación en las próximas horas, se prevé "muy adversa" en el este peninsular. Este lunes dejará lluvias torrenciales y riesgo elevado de inundaciones en el litoral Mediterráneo y los acumulados durante todo el episodio podrían superar los 300 litros por metro cuadrado.

A partir de este martes se prevé que la borrasca se traslade hacia Baleares, elevando la alerta en el archipiélago a nivel naranja, con riesgo importante por lluvias "muy intensas" que podrían acumular 50 litros en una hora o más de 100 litros en 2-3 horas.

El portavoz de la Aemet ha explicado que este episodio de lluvias intensas que durará hasta mañana, no es igual que el ocurrido en Valencia en octubre del año pasado; en aquel momento las precipitaciones más abundantes se registraron en zonas de interior, con riadas que afectaron en puntos donde apenas había llovido.

En esta ocasión, ha añadido, el riesgo principal es de inundaciones "in situ" en la zonas en donde las precipitaciones sean más intensas". Son posibles además crecidas súbitas en cauces, ramblas y barrancos, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución y estar pendiente de los avisos oficiales.

Durante la pasada madrugada, los bomberos de Castellón y Valencia realizaron varios rescates de vehículos atrapados por las lluvias donde la acumulación de agua supera los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos, y han reforzado los servicios.

Un total de 239 municipios de la Comunitat Valenciana, la mayoría (215) en la provincia de Valencia, han suspendido este lunes las clases ante la alerta roja por lluvias con una cifra de 536.851 alumnos afectados.

Vuelos cancelados

En cuanto al transporte, las lluvias de las últimas horas han provocado retrasos en vuelos y la cancelación de cuatro de ellos en el aeropuerto de Valencia; también ha habido retrasos en el tráfico ferroviario.

En Castellón los bomberos han realizado ocho intervenciones durante la madrugada a causa de unas lluvias que han descargado más de 150 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la provincia. Dos de los servicios se han centrado en el rescate de personas atrapadas en el interior de sus vehículos por acumulación de agua, en los municipios de Sant Jordi y Onda.

Por el momento, prevalece la normalidad en los principales embalses y cauces de zonas afectadas por las lluvias; la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha informado este lunes de que no se han producido aumentos significativos de caudal, aunque ha pedido "precaución" porque la situación meteorológica podría empeorar en las próximas horas.

En Aragón, el río Huerva alcanzó durante la pasada madrugada el nivel rojo de alerta de crecida del caudal a su paso por Zaragoza, con un pico de 2,63 metros a las 04.00 horas de la madrugada, una situación que se ha prolongado hasta las 09.30 horas, cuando ha descendido el aviso a situación amarilla, según informa la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

Ante las intensas lluvias en Aragón, el 112 ha gestionado en la medianoche 126 incidencias y ha recibido hasta 1.664 llamadas, la mayoría por agua en garajes, calles y carreteras además de inundaciones con cortes de tráfico y caída de piedras y arbolado.

Relativa tranquilidad en zonas de la dana de 2024

La madrugada de este lunes ha transcurrido sin incidencias destacadas en municipios de la provincia de Valencia afectados por la dana del pasado 29 de octubre, aunque las precipitaciones han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia, la "subida puntual" del barranco del Poyo en Paiporta o el desprendimiento de piedras en una carretera en Buñol.

En Cataluña, Protección Civil ha enviado alertas a los móviles de zonas afectadas por la borrasca pidiendo extremar la precaución ante posibles lluvias torrenciales. Se ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios, actividades al aire libre y atravesar barrancos, rieras y zonas inundables.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado hoy que "lo peor" del episodio de lluvias torrenciales que afectan a las comarcas del Baix Ebre, Montisà y Terra Alta, en el sur de Tarragona, ya ha pasado sin que se hayan registrado "daños graves", aunque el Govern pide "prudencia" y "no bajar la guardia".

El temporal ha obligado a cerrar las escuelas del Baix Ebre y del Montsià aunque se prevé que mañana se retomen las clases. Se han visto afectados unos 25.000 alumnos de un centenar de centros escolares de esas comarcas en el sur de Tarragona.

También ha llovido con intensidad en Aragón, en donde el 112 ha gestionado en la medianoche 126 incidencias por las lluvias y ha recibido hasta 1.664 llamadas; la mayoría por agua en garajes, calles y carreteras además de inundaciones con cortes de tráfico y caída de piedras y arbolado.