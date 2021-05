Pfizer o AstraZeneca: esto es lo que hay que saber antes de elegir la segunda dosis

Las personas con una dosis de AstraZeneca llevan varias semanas sin saber qué pasa con la segunda vacuna para así poder finalizar el ciclo y estar seguros frente al Covid-19. Pues bien, entre afirmaciones y negaciones de todo tipo, el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han decidido que las personas podrán elegir entre una segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer, la única condición es que deberán firmar un documento de consentimiento para llevar a cabo este trámite.

De lo que parece una solución nace otra incertidumbre. La población que se encuentra en esta situación está ahora dando vueltas y más vueltas a una decisión que el Gobierno, a lo Poncio Pilatos, ha decidido dejarla en manos del pueblo.

Son muchos los especialistas que ya están dando su opinión al respecto. Aun así, entre el pavor y la confusión, la sociedad sigue viendo en la vacuna el arma más efectiva para acabar con la pandemia.

Pfizer o AstraZeneca, dos caminos y un destino

Como ya hemos comentado antes, Sanidad y las Comunidades Autónomas han decidido delegar la decisión a los menores de 60 años que ahora tienen en sus manos dos remedios y deberán escoger uno. La duda es real y lógica. Dos caminos, Pfizer o AstraZeneca y un único destino; poner fin a un año negro. Son muchas las opiniones a favor y en contra, pero fuera de ellas, hay aspectos que sí puedan aclarar algunos aspectos para llegar a una resolución correcta.

Pfizer

Llevada a cabo por especialistas de Estados Unidos y Alemania, esta vacuna tiene total garantía y se desconocen efectos secundarios de gravedad. Casi 20.000.000 de dosis han llegado ya a nuestro país y se ha inmunizado, con la pauta completa, a más de 6.500.000 de personas. Con una efectividad, según los estudios, de un 95%, el preparado ha demostrado sobradamente su efectividad.

Ahora bien, el problema que ven los expertos gira en torno a la conjunción Pfizer/AstraZeneca, una fusión que están estudiando pero que por ahora los resultados no están siendo del todo congruentes. Según especialistas de Cambridge, la unión de las vacunas puede triplicar la posibilidad de efectos secundarios aunque también corroboran que los mismos serían leves.

Por su parte, España ha llevado a cabo su propia investigación, una investigación que no ha reflejado más síntomas adversos, es más los vacunados con una segunda toma de Pfizer obtuvieron una inmunidad siete veces mayor que los que sólo tenían una dosis de AstraZeneca y doble protección frente a los que ya habían acabado el ciclo completo del remedio británico.

AstraZeneca

El remedio británico tiene incluso un sector de la población que prefiere no vacunarse. Desde las autoridades sanitarias informan de que la vacunación es esencial para erradicar el virus por lo que AstraZeneca debe seguir siendo una opción más que fiable.

La Agencia Europea de Medicamentos dio el visto bueno fundamentado en la eficacia de las dosis y, sobre todo, en casos muy graves. Para las personas que tienen dudas sobre AstraZeneca y que no son creyentes de los estudios, sólo hay que echar un vistazo a Reino Unido, Un país que tenía los hospitales abarrotados ahora luce sano y sin colapsos.

Son muchos los datos negativos que han salido de AstraZeneca: no hay suficientes, provocan problemas de salud grave y efectos secundarios muy adversos o que no protege frente a otras variantes del virus como la sudafricana. Pues bien, lo que es una realidad imperante es que los casos de trombosis grave son irrisorios frente a la inmunización que provoca la vacuna. Todo medicamento tiene efectos adversos pero eso no indica que no sea fiable.