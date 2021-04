Margarita del Val: "Mezclar dosis de la vacuna es algo que no se debe hacer"

Los continuos cambios de criterio respecto a la vacuna de AstraZeneca están obligando a las autoridades a cambiar el paso en muchas ocasiones. Primero fue el retraso en conseguir las dosis, que ralentizó el ritmo de vacunación previsto, posteriormente los efectos adversos puntuales que se han asociado a las dosis de esta vacuna, que obligó a modificar la estrategia de vacunación a muchos países que decidieron detener su uso hasta encontrar un nuevo análisis positivo por parte de la Agencia Europea del Medicamente, y en la actualidad por definir con un criterio fijo y uniforme a qué grupo de la población se le decide aplicar finalmente son los mayores de entre 60 y 69 años.

Pero, qué ocurre con aquellos que recibieron una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y ahora no entran en dichos grupos.

La viróloga e investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Margarita del Val, lo tiene claro: "La vacuna de AstraZeneca es segura y mezclar dosis de la vacuna es algo que no se debe hacer". Esto es algo que ya han empezado a hacer en algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco y Del Val considera que es un error, ya que "el riesgo que se ha asociado a la vacuna de AstraZeneca es mínimo.

Menos de un caso por 100.000 personas. Estas vacunas son muy seguras y no hay ninguna razón para alarmarse". Del Val, en una entrevista en el Canal 24 Horas, ha indicado que "todas las vacunas van a proteger a los vacunados situándoles en una situación más favorable" y ha añadido que "todas las vacunas son muy buenas, cualquier bajada en el riesgo es muy buena". En el caso de AstraZeneca, ha explicado la viróloga que "la segunda dosis lo que hará es mantener la eficacia de la protección después de las 12 semanas".

Margarita del Val considera que las últimas decisiones adoptadas por los gobiernos europeos respecto a la vacuna de AstraZeneca han aumentado la incertidumbre entre la población. Por ello insiste en hacer un llamamiento a la calma, a la vez que pide responsabilidad y criterio a los dirigentes a la hora de tomar decisiones sanitarias que en muchos casos no controlan. "No hay riesgo cero, pero lo que no se puede hacer son experimentos de algo que no está demostrado, como es combinar vacunas para intentar evitar un riesgo mínimo".

Asimismo, Del Val ha asegurado que es mejor recibir una dosis que ninguna y ha señalado que el riesgo de padecer un episodio trombótico adverso no varía ni por la edad ni por el sexo de la persona que se inyecta la dosis.

AstraZeneca en Andalucía

En Andalucía, concretamente, el Consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que, más allá de la vacuna que sea, el objetivo que hay que tener es vacunar al máximo número de personas posible porque "la solución a esta pandemia pasa por la vacunación". Si las personas que lo han hecho con AstraZeneca pueden hacerlo de nuevo con ella, mejor, pero será más adelante, allá por el mes de mayo, cuando se decida, sin descartar incluso la posibilidad de aplicarla más tarde en el tiempo, ya que la primera dosis se tiene casi un 70 por ciento de inmunidad con dicha marca.