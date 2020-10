España recibirá 31 millones de dosis de la vacuna de Covid-19 de AstraZeneca

España va a recibir más de 31 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de la compañía AstraZeneca entre los meses de diciembre y junio de 2021, según ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

🔴El #CMin ha autorizado hoy la adquisición de 31.555.469 dosis de vacunas desarrolladas por AstraZeneca contra la #COVID19 https://t.co/yz4iAb2eBi pic.twitter.com/GlQA8U6BWZ — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) October 20, 2020

El 27 de agosto la Comisión Europea firmó con AstraZeneca, en nombre de los países participantes, un acuerdo con obligación de compra que supone la adquisición para Europa de 300 millones de dosis. Ahora, el Consejo de Ministros ha autorizado que España cumpla la decisión de la Europa en materia de contratos de compra anticipada de vacunas.

En diciembre, 3 millones de dosis

Así, a través de este contrato, España va a recibir 31.555.469 dosis, de las cuales en diciembre se recibirán 3.155.547 dosis. El precio medio de la vacuna es de 2,90 euros por dosis, de los cuales 1,12 euros serán abobados a cargo del Fondo ESI, el fondo de apoyo de emergencias de la Comisión Europea, y el resto a cargo de los estados miembros.

Ahora bien, esta vacuna requiere dos dosis por inmunización, por lo que el número de inmunizaciones es la mitad de las dosis y el coste total por inmunización es de 5,80 euros, de los que 3,56 euros le corresponderán a cada estado miembro.

"Puede haber un incremento del coste del 20 por ciento, siempre que sea justificado y previa auditoría de las autoridades sanitarias europeas", ha añadido Illa, para informar de que España va a realizar un desembolso de algo más de 56 millones de euros y, si se produjera el incremento del 20 por ciento, el precio tope se situaría en los 76 millones.

No obstante, el ministro de Sanidad ha apostillado que si la vacuna no superase los ensayos clínicos, la parte que corresponde pagar a los estados miembros no sería abonada a la compañía farmacéutica.

Vacuna en fase 3

Actualmente, la vacuna está siendo sometida a análisis clínicos en fase 3, dos en Reino Unido, uno en Brasil y uno en Sudáfrica, y está en un proceso de 'revisión abierta' por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

"Si supera los filtros, si tenemos garantías científicas por parte de los técnicos de que es una vacuna segura y eficaz, y si no hay retrasos en las cifras que figuran en el contrato, en diciembre empezaríamos a recibir las primeras dosis", ha argumentado Illa, para zanjar asegurando que "no se va a suministrar ninguna vacuna que no supere los requisitos de seguridad y eficacia que tiene que acreditar la EMA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios".