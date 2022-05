¿Cuántas veces puedo contagiarme de covid?

Aunque la pandemia de Covid-19 empezara en 2020, el virus sigue cambiando y variando dos años más tarde, sin dejar de sorprender a estudiosos, investigadores y personal sanitario. Su última variante, ómicron, ha sido la más contagiosa hasta el momento, por lo que los expertos preveían que toda la población terminaría contagiándose por lo menos una vez.

Margarita del Val a la revista Business Insider España explicó que “Yo creo que sí [se terminará contagiando el 100% de la población], porque este virus no lo vamos a poder erradicar con estas vacunas. Y, mientras tanto, nos vamos a ir infectando todos. El virus sigue circulando, igual que circulan también los coronavirus catarrales. Todos los hemos pasado de pequeños y todos los años circulan”

Además continúa narrando que las personas con inmunodeficiencia, o un alto riesgo de ser contagiadas, "serán las que se infecten cada año con este coronavirus a pesar de estar vacunados". Por otra parte este virus “se quedará como eso, como un virus respiratorio más en una población en general vacunada y que cada año dé la cara en las personas más débiles, que es lo que hace justo la gripe", comentó la experta Del Val.

Según un grupo de expertos de Sudáfrica, un país que ha concurrido en una alta tasa de inmunidad por infección previa, la reciente propagación de la última variante, ómicron, se ha asociado a un aumento del coeficiente de riesgo de reinfección.

Antes del comienzo del año 2022 ya existían pacientes que habían llegado a contraer hasta en tres ocasiones la infección por coronavirus. El culpa de esto se encuentra en la variante omicrón, según un estudio que se publicó recientemente, en marzo de este años, en el que se aportan datos sobre la observación de que la reinfección con beta y delta no existe un mayor riesgo.

En el estudio se esclarecen algunas cuestiones como “Los individuos con reinfecciones identificadas desde el 1 de noviembre de 2021 habían experimentado infecciones primarias en las 3 oleadas anteriores, y se ha detectado un aumento de las terceras infecciones desde mediados de noviembre de 2021”. Por otro lado, también suma a estas reflexiones que “la variante ómicron está asociada con una marcada capacidad de evadir la inmunidad de una infección anterior”

The New York Tmes también ha indagado sobre el tema. Actualmente, es más difícil predecir cuantas veces alguien se contagiado de coronavirus debido al aumento de pruebas en los hogares y la reducción de las medidas de control Juliet Pulliam, epidemióloga de la universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, comentaba a este medio estadounidense, "Me parece probable que ese sea un patrón a largo plazo. El virus va a seguir evolucionando. Y probablemente habrá muchas personas que se reinfecten muchas veces a lo largo de su vida”

Más investigadores como Kristian Andersen, virólogo del Instituto de Investigación Scripps de San Diego en Estados Unidos o Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia en Nueva York coinciden con Pulliam. Este último comenta que “he visto personas con múltiples infecciones en el espacio de un año" al estudiar los coronavirus del resfriado común”