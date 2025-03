El 44% de la juventud está afectada por niveles severos de ansiedad, depresión o estrés

Madrid/El 44% de la población española de entre 18 y 34 años manifiesta estar afectada por depresión, ansiedad o estrés en niveles severos, según un estudio que destaca que la juventud es el grupo con peor índice de salud mental en España, ya que un 55% presenta desmotivación, dificultades, angustia emocional o deterioro psicosocial.

El V Estudio de Salud Mental del Grupo Axa, presentado este viernes en Madrid, indica que el 59% de la población padece estrés; el 48% depresión en algún nivel y un 23%, ansiedad.

Jóvenes y mujeres son los grupos que manifiestan tener peores niveles de salud mental. Mientras el 36% de los varones refieren una mala situación, el porcentaje de mujeres se eleva al 50%.

El informe, elaborado a partir de 17.000 encuestas en 16 países -1.000 en España-, evidencia que la medicación es central en el abordaje de los problemas de salud mental en este país, puesto que un 35% de la población afirma tomar tratamiento farmacológico para superarlos, la cifra más alta de entre los Estados europeos y sólo superada en el resto del mundo por Estados Unidos (37%) y Japón (40%).

El 64% de la población en España dice sentirse desanimada y triste, el 63% cuenta que le resulta difícil relajarse, el 57% encuentra complicado entusiasmarse y el 54% habla de agitación interior.

La juventud manifiesta los mayores niveles de depresión grave (el 25% de 18 a 24 años), ansiedad severa (9% entre 18 y 34 años) y estrés extremo (35% de 18 a 24 y 39% de 25 a 34 años). Contrastan estos datos con los registrados en el grupo de edad mayor de 55 años: 6% depresión severa ,1% ansiedad extrema y 11% estrés severo.

Más de la mitad de personas encuestadas, el 53%, ha visitado en los últimos 12 meses a algún profesional de la salud mental por un problema psicológico y un 23%, a un psicólogo o psiquiatra. Entre la juventud, estas cifras son del 60 y del 35%, respectivamente.

El diagnóstico de los problemas de salud mental los hacen mayoritariamente en psiquiatría y psicología (39%) y en atención primaria (32%), mientras que el 12% investiga directamente en internet. Un 24% recurre a aplicaciones o servicios de inteligencia artificial para gestionar su salud mental y un 57% confirma haber buscado ayuda profesional para abordar sus problemas.

Quienes no han buscado ayuda nombran el coste de consultas y tratamientos (28%), la percepción de que no mejorarán (27%) o la percepción de que el problema no tiene suficiente entidad (26%) como los motivos que les llevan a no hacerlo.

Preguntadas por los factores que más impactan en la salud mental, las personas encuestadas destacan la incertidumbre sobre el futuro en un mundo cambiante (57%), la inestabilidad financiera y del mercado laboral (56%), la exposición constante a noticias negativas en los medios de comunicación (49%), la agitación social y política (47%) y la soledad y el aislamiento social (41%).

Familiares y amistades son las personas con las que más se comparten las preocupaciones sobre salud mental (62 y 41%, respectivamente) y un 43% considera que el sistema público de salud brinda el apoyo oportuno.