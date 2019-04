El Resucitado de Ronda cierra la Semana Santa de Algeciras

Una imagen del Resucitado cedida por la Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda ha puesto a los 11:48 de esta mañana punto y final a la Semana Santa de Algeciras 2019.

Ha sido un desfile inusual no sólo por el origen de la talla, sino por la hora, ya que hacía muchos años que el Resucitado procesionaba de madrugada y no por la mañana. El cambio no ha impedido que decenas de devotos se hayan ido sumando al paso de la procesión, sobre todo en la carrera oficial, además de las muchas promesas que seguían la imagen del Cristo rondeño.

Tras cumplir con su recorrido en una agradable mañana de domingo, acompañado por la Banda de Música Cristo de los Milagros de Sanlúcar de Barrameda, el Resucitado ha entrado en el templo mayor de La Palma tras pasar por un pasillo formado por representantes de todas las hermandades y cofradías algecireñas, que luego han accedido a la iglesia para escuchar la Solemne Misa Pontificial de la Resurrección, presidida por el vicario del Campo de Gibraltar, Juan José Marina.

La hermandad de La Borriquita aprobó en enero suprimir esta advocación debido al mal estado que presentaba la figura y al alto coste de su restauración. Finalmente se está realizando y La Borriquita asumió la organización del desfile con la imagen que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías consiguió que le cedieran en Ronda. Se trata de una medida excepcional para solventar eventualmente un problema que, el año que viene, debiera tener una solución definitiva o que ésta estuviera en camino.