‘Stabat Mater’ en Algeciras

“Estaba la madre”, y tanto que estuvo presente. En su habitual tono cariñoso y cercano, con una obra muy bien pensada y defendida extraordinariamente en el atril, el Rvdo. Padre Juan José Marina Janeiro, vicario territorial episcopal del Campo de Gibraltar, anunció con estoica decisión la inminente llegada de la Semana Santa en un sutil y mariano Pregón Oficial de la Semana Santa de Algeciras 2022. A sólo siete días del Domingo de Ramos, el pregón, que supone el regreso de este emblemático pórtico cofrade tras tres años de ausencia en el Teatro Municipal Florida, da testimonio de lo inmenso que está por llegar.

Marina se puso en los ojos y en el profundo dolor de la Virgen María en la tarde del Sábado Santo para contar la verdad y el Misterio de la Fe. Su soledad manifiesta, desgarradora y casi sin alma por la muerte de Jesús en la Cruz permitió al pregonero repasar todos y cada uno de los momentos más esenciales que reproducen las hermandades de la ciudad y así mostrar al pueblo la verdadera devoción y pasión de una madre. “Día de silencio y reflexión” para narrar todo lo vivido; desde su Entrada Triunfal en Jerusalén hasta ver como “se cierra la piedra del sepulcro, igual que se cierra la vida de una madre”.

El pregonero, con un tono exacto y preciso cual metrónomo en su interpretación, quiso también recordar a sus padres y dedicarles un hondo homenaje, así como a todas las personas y feligresías que han hecho desde su llegada a Algeciras, hace ya casi 20 años, un lugar predilecto en el mapa del corazón del sacerdote.

“Sé de quién me he fiado”, defendía el pregonero al nombrar a San Pablo y evocar la fuerza y el mensaje de la Cruz como elemento indispensable para entender la salvación y el sufrimiento de Cristo, algo muy presente en su obra como no podía ser de otro modo, con pasajes llenos de reflexiones y mensajes catequéticos, propios de un orador eclesiástico.

Conectó muy de cerca con el público al transmitir todo lo que pudo sentir la Virgen María mientras veía el injusto enjuiciamiento y castigo a su hijo. Una meditada alegoría que remató con un fabuloso trincherazo en los labios, al conjugar unos versos que acabarían recordando al añorado sacerdote Sebastián Llanes, también de ascendencia gaditana.

El vicario también quiso dar un notable espacio y dotar de protagonismo a la música en su obra. Hasta en cuatro ocasiones dejó que formara parte del pregón la interpretación de varias marchas con tremendo significado para el pregonero y perfectamente hiladas con el oportuno tramo del texto. De todas las que sonaron, por su impresionante y conmovedor trío, la marcha Mi Amargura de Víctor Ferrer Castillo levantó los aplausos del patio de butacas.

Recorrió cada parroquia y advocación mariana de la ciudad según correspondía con el pasaje cronológico de la Pasión. Marina fue guiando al público con su mensaje hasta el verdadero objetivo de transmisión: “no busquéis entre los muertos al que vive”, para anunciar que la Resurrección da sentido a todo. Y encima, en Algeciras, con forma de hermandad celestial; un sentido homenaje en el que el pregonero quiso recordar a los muchos cofrades tristemente fallecidos desde su nombramiento. Un bello y certero verso, acompañado de un “he dicho” con Esperanza de Triana Coronada de fondo, pusieron el broche a un pregón que marca la llegada irremediable de la Semana Santa a Algeciras.

Sobria puesta en escena

El Pregón Oficial de la Semana Santa de Algeciras volvía a la agenda cofrade de la ciudad tres años más tarde, desde que lo interpretase José Manuel Sánchez Bautista [actual Hermano Mayor de la Buena Muerte], un 7 de abril de 2019. El Teatro Florida acogió la cita, con algo menos de público de lo que la ocasión merecía, y presentó una escenografía correcta y sobria aunque algo carente de enseres: como una Cruz Parroquial, alguna bandera titular, algún candelabro o hachón, en definitiva algo más de calor cofrade para la puesta en escena.

Sí colgaba sobre la mesa presidencial, demasiado poblada quizás, los cuatro fabulosos y magníficos pendones habituales en el Pregón Oficial: el de Andalucía, el del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, el del Ayuntamiento y el del escudo nacional.

La presentación del pregonero corrió a cargo Loli López Rodríguez, persona muy vinculada a las hermandades y vida pastoral local, que quiso rememorar la importancia de la figura del pregonero en su familia y todo lo bueno que aporta a la ciudad en su función de vicario territorial. Destacar la intachable vestimenta de ambos, en este caso, la presentadora de rigurosa mantilla negra y el pregonero, con su capa y sombrero, dando una estampa de sacerdote que no se acostumbra a ver en la actualidad.