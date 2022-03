“Viviremos una Semana Santa de alegrías, emociones y reencuentros”

Pandemia, estado de alarma, confinamiento, nuevo estado de alarma, nueva ola, nueva cepa, Filomena, un volcán en erupción, una guerra en el Este de Europa, ¿algo más querido amigo? Parecía que nunca iba a llegar su pregón y por fin llega el día…

Así es. La verdad que parecía no llegar nunca y el horizonte se volvía más negro por día desde aquel marzo de 2020. Debo confesar que el pasado año si guardaba cierta confianza en la recuperación de este tipo de celebraciones y aunque con ciertas restricciones, pudiera celebrase el pregón. Más tarde se decidió que no y con perspectiva, veo que fue un acierto. Pero todo vuelve a su sitio este año, no solamente el pregón, sino el propio hecho de que vayamos a vivir una Semana Santa lo mas similar posible a la que la conocíamos y es lo que más ilusión me hace. Y en especial, dar un pregón que se lo anuncie a los jóvenes.

Desde otoño de 2019, ¿quién ha cambiado más? ¿Usted o el pregón?

Yo he cambiado mucho y el pregón, bastante. Con decirte que he escrito tres. Tenía un pregón para 2020, compuse otro para 2021 y éste, que si Dios quiere voy a dar, será el tercero y pensado en exclusiva para 2022. Hay fragmentos que sí he intentado recuperar, me daba mucha pena que se quedaran guardados y perder la oportunidad de decir lo que sentía por la Semana Santa de Algeciras. Pero en definitiva, se podría decir que he escrito tres pregones. En el plano personal, también he cambiado muchísimo de la mano del pregón, desde mi nombramiento en otoño de 2019 hasta casi la primavera que estamos, la vida me ha cambiado muchísimo, principalmente porque ya no resido en Algeciras. Vivo en Sevilla, trabajo en Sevilla y he podido casi finalizar mis estudios de Derecho. El pregón se ha convertido en el más fiel testigo de los muchos cambios en mi vida en estos últimos dos años y medio.

Pocas veces ha tenido un pregonero la oportunidad de decir tantas cosas…

Ha pasado casi de todo en este tiempo pero la oportunidad que me brindaron sigue siendo la misma. Han sucedido muchos acontecimientos pero la Semana Santa, la interior y la externa (al no haber), no han variado demasiado. Y si te soy sincero, he querido exaltar plenamente la Semana Santa de Algeciras; tampoco he querido hacer un monográfico sobre la pandemia, la cuál también tendrá su hueco. Pero principalmente he querido glosar la Semana de Pasión del modo en el que la vivo, con mis recuerdos, y especialmente con esos sentimientos duales de disfrutarla al mismo tiempo como cofrade y como trabajador en la radio.

¿Cómo cree que será la Semana Santa de 2022?

De una enorme y profunda ilusión. Matizo, llevamos sin ella desde 2019 y entiendo que será lo más parecida posible a la que conocíamos antes de la pandemia; al menos a eso nos empuja a pensar las celebraciones previas a la Cuaresma: navidades, cabalgatas de reyes y otros pasacalles del mismo estilo. En este caso, desfiles organizados por ayuntamientos en los que se ha comprobado la viabilidad de su celebración y la seguridad. Lo que nos hace vaticinar que los cortejos procesionales y/o manifestaciones públicas de fe en Semana Santa irán por el mismo camino. Estoy convencido que viviremos una Semana Santa de muchísima ilusión, alegría y reencuentros.

¿Podría encontrar algún calificativo que defina el pregón?

Difícil. He tenido momentos en los que me planteé, seriamente, renunciar o abdicar, que es una palabra que cogió muchísima moda a partir de 2014, por el hecho de que fui nombrado en 2019 y voy a interpretarlo en 2022. Durante ese tiempo entró en juego un reglamento de la hermandad en el que aparece que los jóvenes pregoneros deben ser menores de 25 años y yo entendía que durante este tiempo de espera, una generación había perdido su turno y oportunidad de decir muchas cosas sobre su forma de entender la Semana Santa. Es una cuestión que me ha machacado y perseguido durante este largo periplo. Pero llegado el momento, agradezco mucho la confianza y empeño de cierta gente para convencerme y disuadirme de la idea de renunciar. Lo consiguieron, felizmente, pero tuve momentos muy duros durante esa etapa.

¿Qué ha elegido para que suene en San Antonio de Padua?

Las marchas que he elegido son La Pasión y Cristo del amor. Le ofrecí la posibilidad de elegirlas a una persona muy cercana, mi amigo Antonio muñoz, y creo que acertó con estas dos magníficas e icónicas piezas que interpretará la Banda de Cornetas y Tambores de Santa Bárbara, de la Línea.

Gracias y suya es la palabra, admirado y querido pregonero.

Muchas gracias, compañero.