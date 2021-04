Solemne Jueves Santo en el Campo de Gibraltar

No hay miradas al cielo en este Jueves Santo difícil en el Campo de Gibraltar, porque la pandemia obliga a expresar el sentimiento cofrade, con sobriedad y recogimiento, en el interior de los templos. No están los devotos pendientes del parte meteorológico, porque la Pasión de Cristo se escenifica en las iglesias pero también más allá, donde la oración continúa en el interior de cada uno. Volverán las procesiones a las calles de la comarca tras los pasos de el Hijo de Dios y su Santísima Madre, pero no hoy. No este Jueves Santo extraño que los fieles viven entre la melancolía, la añoranza y la esperanza. Pero Jueves Santo al fin y al cabo. Ya volverá el esplendor. La solemnidad no se ha ido.

Algeciras

Así lo explica la Hermandad de las Tres Caídas de Algeciras en su muro de Facebook, convertidas las redes sociales en el contacto directo con los devotos: "Hoy estaríamos viendo el tiempo con los nervios de punta y ese pellizco en el estómago deseando que se acerque la hora para poder reunirnos en nuestra parroquia, otro año más que no podemos esperar con ganas e ilusión la llamada del fiscal en nuestra puerta para poder procesionar, hoy no se formará cortejo, no escucharemos a ese capataz dando su toque con el martillo, no podremos escuchar esa marcha que nos pone los pelos de punta, no podremos bendecir las calles de nuestra ciudad con nuestros Benditos titulares, no podremos abrazarnos después de esa chicotá bien trabajada, en fin hoy es jueves santo pero por segundo año otra vez es distinto".

La hermandad de San José Artesano se consuela con este Jueves Santo podrá hacer la Estación de Penitencia en la parroquia de la Santísima Trinidad ante sus titulares a partir de las 21:00.

La Plaza Alta no vivirá este Jueves Santo con expectación la salida de Jesús Nazareno y la Virgen de la Amargura, cuyos hermanos realizarán el Ejercicio de las Cinco Llagas, a las 20:00. "Nuestra pena y tristeza acongojada por no poder realizar nuestra Estación de Penitencia ha de servirnos para unir nuestros lazos más fraternales alrededor de nuestro dulcísimo Jesús Nazareno y su bendita Madre, María Stma. de la Amargura, nuestra Madre y Reina nazarena", ha escrito la hermandad en sus redes sociales.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha realizado sendas ofrendas florales ante los Sagrados Titulares de ambas corporaciones cofrades del Jueves Santo, con las que ha compartido también visita a las recreaciones bíblicas que en sus respectivas sedes canónicas dan forma a La Pasión según Algeciras. El regidor ha finalizado en la parroquia de San García Abad, en la que se encuentra la Asociación Parroquial Jesús Coronado de Espinas, Nuestra Señora de la Salud y Virgen de Gracia, para departir con su presidente, padre Ángel García, y con su coordinador, Andrés Maderal, depositando flores a los pies de su Titular.

Tampoco realizará su procesión de silencio en la madrugada la talla del Santo Cristo de la Fe, que en febrero volvió a la Parroquia algecireña de Nuestra Señora de La Palma tras haber sido restaurado en los talleres del imaginero sevillano David Segarra. El Crucificado presidió, como hito simbólico, el Alta Mayor de La Palma durante toda la Cuaresma.

La Línea

En La Línea, la hermandad de Jesús del Perdón en sus Tres Caídas y María Santísima Salud, en la parroquia de San Pedro, realizó el rezo del Ángelus antes sus titulares en la mañana del jueves santo y una ofrenda de los sanitarios de la ciudad.

Los hermanos piden a Nuestro Padre Jesús del Perdón y a María Santísima de la Salud por el fin de la pandemia. "Queremos dedicar este día por todos los enfermos, por los hermanos y devotos que no pueden acercarse a tener un momento de oración con sus Titulares, por los que nos han dejado en este año tan difícil y sus familias, por los profesionales que velan cada día por los ciudadanos", explicó la hermandad

En el altar extraordinario que se ha montado para la celebración de la Semana Santa 2021, se encuentra Nuestro Padre Jesús del Perdón en la parte superior, y en la parte inferior se encuentra nuestra Amantísima Titular María Santísima de la Salud. A las plantas dela Señora se encuentran varios motivos en recuerdo de diferentes colectivos que componen la hermandad. Están el llamador del paso de misterio, el llamador del paso de palio en recuerdo a los costaleros de nuestra Hermandad por ser sus pies el Jueves santo, un cíngulo de nazareno para recordar a los hermanos nazarenos que realizan sus estación de penitencia el Jueves Santo y un bastidor de una bordadora de la Hermandad por su gran trabajo que realizan durante todo el año.

Con prudencia, muchos hermanos se acercan a visitar la Parroquia, siempre respetando las normas y teniendo en cuenta que el aforo del templo está limitado en cumplimiento de las medidas sanitarias y el acceso al mismo estará controlado.

En el santuario de La Inmaculada también se reunieron para el rezo los hermanos de Almas y Angustias, cuya parroquia abrió sus puertas a las 11:30. A las 18:00 se celebran los Santos Oficios y se realiza la exposición del Santísimo Sacramento hasta el cierre del templo a las 22:00. Una hora antes, la hermandad realizará la proyección de un vídeo conmemorativo del Jueves Santo en el canal de YouTube.

Mientras que los cofrades miraban también hacia la calle Méndez Núñez, donde se encuentra la Casa Hermandad del Gran Poder, cuyas puertas están abiertas este Jueves Santo de 10:00 a 13:00. En la parroquía, la Santa Misa de la Cena del Señor se celebra a las 18:00 y el Santísimo quedará en exposición hasta las 22:00.

San Roque

Las imágenes que habitualmente procesionan en la Semana Santa sanroqueña están expuestas en las distintas capillas, donde los hermanos, costaleros y devotos han depositado flores este Jueves Santo desde las 10:00 hasta las 14:00.

No faltó a la cita el teniente coronel Sergio Martín, en representación del Regimiento de Artillería I/74 Grupo Sam, depósito flores en el Cristo de la Buena Muerte, reafirmando así el hermanamiento del Regimiento con esta Cofradía. La Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura no pudo procesionar en 2019 por la lluvia y el año pasado y éste, por el coronavirus.

Esta cofradía se unió a la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores para llevar a cabo una ofrenda floral conjunta a sus sagrados titulares. "Nos corresponde a nosotros, quienes asumimos el compromiso de dirigir esta hermandad, el acercarnos al Evangelio. Podemos intentar vivir esta Semana Santa desde la oración. También desde la experiencia, desde el recuerdo de todos los momentos emotivos vividos en Jueves Santos pasados y sin perder la esperanza de que llegará un nuevo Jueves Santo único y que siempre estará marcado en nuestros corazones", ha escrito el hermano mayor, José María Lara.

El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, tuvo palabras de recuerdo en esta Semana Santa para los 47 fallecidos en el municipio por la pandemia y felicitó por último a todos los hermanos mayores de las distintas Cofradías por el esfuerzo para que los fieles puedan contemplar las imágenes en el interior de la parroquia. El presidente de la Junta Local de Hermandades y Cofradías, Juan Angulo, señaló que es una manera distinta de celebrar la Semana Santa y mostró su esperanza de que en la Semana Santa de 2022 se pueda volver a la calle.

Los Barrios

Este Jueves Santo, los devotos de Los Barrios no podrán vivir la procesión del Nazareno por la Villa, pero no han faltado a la cita en la parroquia para rezar ante el altar de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores en el día en el que hubiesen celebrado su estación de penitencia por las calles. Las imágenes seguirán expuestas hasta el Domingo de Resurrección en los altares extraordinarios preparados para esta Semana Santa tan diferente y especial.

"Todo es tan diferente, pero ellos, nuestros titulares, siguen velando por cada hermano, siguen intercediendo en nuestras oraciones y nos responden en toda ayuda que le pedimos y por ello tenemos que seguir celebrando este Jueves Santo. Con la misma fe y los mismos sentimientos que cada año salen a pasear por las calles del pueblo para acompañarlos. Cada hermano lleva su cruz, y nuestro Titulares nos ayudan para que su peso sea más liviano. Elevemos nuestras oraciones a ellos y los acompañamos, hoy más que nunca", se lee en el Facebook de la hermandad.

Tarifa

Desde las 9:00 y hasta las 22:30, los tarifeños vano pasando por San Mateo (con el aforo al 50%) para venerar a Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Paz. A las 12:30 se rezó una oración en sustitución de la Estación de Penitencia que no permite el coronavirus y las 18:00, la Misa de la Cena del Señor. A las 21:00, la Hora Santa ante el monumento.

El Evangelista San Juan estrena este año nuevo terno donado por un grupo de hermanos y confeccionado por Luz Divina Blanco Díaz. Está compuesto por una túnica en terciopelo verde con galones y apliques dorados y capa corta en brocado burdeos con flecos y borlón también dorado. La imagen recibe veneración por primera vez en Jueves Santo junto a María Santísima de la Paz.