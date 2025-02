UGT insiste en la falta de suministro eléctrico en el yacimiento arqueológico de Carteia

La Federación de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar ha denunciado "las condiciones en las que se encuentran los trabajadores" del Conjunto Arqueológico de Carteia, enclavado en el término municipal de San Roque. El sindicato reclama una solución para los problemas con el suministro eléctrico. La situación viene de largo ya que son varios los colectivos que en el último año han protestado por las carencias del centro.

"Desde el pasado febrero de 2024 se encuentra este centro sin suministro eléctrico, a pesar de las inclemencias meteorológicas del pasado y del presente invierno", afirma en un comunicado UGT, que recuerda que Carteia se encuentra "junto al río y en las cercanías del mar, lo que conlleva mucho frío y mucha humedad". El sindicato denuncia que los trabajadores no pueden hacer uso "de la calefacción, de humidificadores, etcétera, al igual que en temporada estival, cuando suben mucho las temperaturas, no se pueden utilizar los aparatos de refrigeración".

UGT insiste en que los trabajadores de Carteia entran a oscuras: "Debido a la falta de suministro eléctrico, al comienzo de la jornada laboral, estos trabajadores entran a oscuras hasta que se pone en funcionamiento un pobre generador, con el que se ponen a cargar material necesario para el poco funcionamiento del centro, que da servicio a menores escolares con visitas guiadas".

"La Federación de Servicios Públicos de UGT Campo de Gibraltar ruega a las administraciones competentes a que realicen las gestiones necesarias y pertienentes a la mayor brevedad posible, tanto al Gobierno de la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de San Roque", finaliza el sindicato.

La situación ha sido objeto de controversia. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (PP), a finales del pasado mes de septiembre, negó las acusaciones de que el yacimiento estuviera sin electricidad. La Delegación Territorial en Cádiz informó que se está trabajando en un proyecto técnico para la actualización eléctrica, a la espera de la aprobación del Ayuntamiento de San Roque (PSOE). Mientras tanto, se ha instalado un generador que proporciona un suministro básico de forma provisional.

El alcalde de este municipio, Juan Carlos Ruiz Boix, rechazó las explicaciones de la Junta, acusándola de “dejadez” en la gestión del yacimiento. Según el regidor, la avería del tendido eléctrico, que ocurrió durante la borrasca Carlota en febrero, no ha tenido solución efectiva. "La Junta tiene a Carteia en estado de abandono, en la UCI, tanto por la falta de mantenimiento como de conservación", afirmó Ruiz Boix, quien también destacó que el Ayuntamiento no puede aprobar un proyecto que aún no ha sido presentado.