San Roque ofrece transporte gratuito para vacunarse contra la Covid

La razón para la creación de este servicio es que “nuestro municipio tiene 10 barriadas y la ciudad, once núcleos de población , y el SAS ha habilitado dos puntos de vacunación, uno en el casco de San Roque y otro en la zona norte”, ha explicado el Alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz-Boix .

El Ayuntamiento de San Roque ha puesto en marcha un servicio gratuito de Protección Civil o taxi de vacunación para los mayores del municipio que hayan sido citados por la Junta para recibir la vacuna contra el Coronavirus y no tengan forma de trasladarse por medios propios. Para usar el servicio hay que solicitarlo con un mínimo de 24 horas de antelación en la Delegación de Protección Civil o la de Transporte, llamando al 956.78.10.10.

Ruiz Boix recomienda el traslado al centro con un familiar conviviente u otro familiar, pero “si no tuviera, no puede, o no tiene medios, activamos desde este jueves el servicio gratuito de Protección Civil o taxi de vacunación”.

El alcalde ha recordado que tras un mes de enero centrado en el primer grupo de vacunación preferente, destinado al Personal Sanitario y Residentes de Residencia de Mayores, en este mes de febrero, la Junta de Andalucía, con el SAS, ha iniciado la vacunación del segundo grupo preferente, personal sociosanitario, principalmente las más de 100 empleadas del servicio de ayuda a domicilio, realizado entre jueves y viernes pasado; y personas mayores de 80 años, para los que se ha iniciado la vacunación desde este lunes en dos centros de salud del municipio.

“Aunque las personas mayores están educadas a acudir a sus citas con mucha antelación, habitualmente con más de media hora, de la hora de citación, en este caso, hay que intentar llegar con el tiempo justo, o el menor tiempo de espera”, ha recomendado el edil.

“Cada mayor está recibiendo un SMS o llamada donde se le informa de una fecha con una hora y unos minutos distintos, con la cadencia que los técnicos han decidido, por lo que no debemos acudir con mucha antelación”, ha explicado, además de aconsejar la no utilización del mobiliario de espera y evitar el contacto con otros mayores citados.