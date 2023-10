Ruiz Boix pide a la Junta cursos de formación para el Valle del hidrógeno verde

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado este lunes en un programa de la radiotelevisión municipal en el que ha respondido a las peguntas planteadas por los periodistas Javier Chaparro, director de Europa Sur; Cándido Romaguera, director de contenidos de Radio Algeciras de la Cadena Ser, y Ana Torregrosa, coordinadora de Canal Sur en el Campo de Gibraltar. La presentación corrió a cargo del coordinador de la empresa municipal Multimedia, Dionisio Castilla.

El programa, de más de una hora y media de duración, se ha realizado en el Edificio Fernando Palma (antiguo Pósito), y se ha emitido desde las 22:00 horas a través de Canal San Roque.

En el inicio, los tres periodistas coincidieron en que es un ejercicio muy saludable el que cada año el alcalde se someta a las preguntas, que no se pasan de antemano.

En el primer bloque, dedicado a temas económicos, el alcalde felicitó a Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, por su reciente victoria electoral, y mostró su confianza en que Pedro Sánchez pueda conseguir "un gobierno de progreso, porque ello beneficiará las negociaciones con la Roca para lograr el desmantelamiento de la frontera o asuntos como la jubilación de españoles, las mejoras medioambientales, cuestiones fiscales, etc, para lograr una zona de prosperidad compartida para 300.000 habitantes".

El alcalde pidió lealtad institucional a Diputación y Mancomunidad, pero aseguró que defenderá los intereses de los sanroqueños, y recordó que San Roque es el municipio que más aporta a Diputación en el IAE, y sin embargo se ha repartido beneficios indiscriminadamente.

Sobre la Mancomunidad, destacó que la coalición de cuatro partidos "lo primero que ha hecho es subirse el sueldo y después subir a los ciudadanos más de un 40 % la tasa de basura" y se reafirmó en mostrarse traicionado por Juan Franco, de La Línea 100x100, "con el que se había cerrado un acuerdo de gobernabilidad en Diputación" y finalmente dio la llave de Gobierno al PP en ambas instituciones.

Ruiz Boix recordó que cualquier proyecto industrial que pretenda implantarse en San Roque debe ser "productivo, y no de carácter logístico, con competencia desleal con el motor industrial de la comarca, como es Cepsa, y siempre cumpliendo la normativa medioambiental y sanitaria".

El alcalde lamentó que pese a que la Junta apoya el proyecto del Valle del hidrógeno verde, no ponga en marcha cursos de formación de profesiones que demandan las empresas, como tuberos, soldadores, etc, y para el que el Ayuntamiento ha construido un edificio para tal fin, "que no pone en marcha la Junta".

El regidor sanroqueño recordó que el municipio tiene todos los años superávit y los impuestos a los ciudadanos más bajos, incluso de construcción, reafirmando la invitación a las empresas a construir viviendas en los pueblos de San Roque. También señaló que la localidad tiene una gran cantidad de kilómetros cuadrados de actividad industrial, y criticó que algunos alcaldes se nieguen a acoger incluso actividades de generación de energía eólica. Otra de sus demandas es la creación de un "lobby andaluz" para defender las inversiones en la línea de ferrocarril.

El alcalde hizo hincapié en que en los últimos años, en San Roque se ha beneficiado a más de mil personas con políticas de empleo, "siendo el municipio de Cádiz que más invierte en políticas sociales", y se marcó para este mandato como prioridad "la construcción de viviendas, no en las zonas de alto standing, sino en el resto del municipio, restableciendo el equilibrio de la oferta de viviendas", al tiempo que pidió a la Junta que active su oferta, que quedó desierta.

Sobre la situación de sequía, recordó que San Roque puso este verano su grano de arena eliminando las duchas en la playa, pero alentó a la responsabilidad de todos los ciudadanos para preservar los acuíferos y las reservas de agua y alertó de que se hace necesario la construcción de una desaladora en la comarca, además de la presa de Gibralmedina.

Ruiz Boix reivindica para el Campo de Gibraltar "de forma acuciante" una circunvalación que permita desahogar la A-7, con 75.000 vehículos diarios y con colas cada día, via que fue proyectada en 2009 por el gobierno de Zapatero, y que contó con el rechazo por la ubicación de un pilar de la autovía en el Pinar del Rey. También se mostró preocupado con la situación del río Guadiaro, donde en algunos puntos ya no hay agua por pinchazos ilegales, así como el cierre de la bocana, que tradicionalmente su apertura debe pagar el Ayuntamiento, a pesar de que corresponde a la Junta.

También se habló del edificio Diego Salinas (que albergará el Salón de Plenos, Urbanismo y Multimedia), y de la situación actual de los juzgados, para los que el Ayuntamiento ha ofrecido a la Junta varias parcelas municipales y está dispuesto a construir el edificio a cambio de un canon anual.

El primer edil reafirmó la capitalidad cultural de la comarca, con innumerables actos, y destacó el proyecto de construcción de unos estudios de cine y la próxima apertura del Museo Vázquez de Sola y de Carlos Pacheco.

Para finalizar, el alcalde destacó que su gobierno conjuga juventud y experiencia para desarrollar políticas sociales, los planes de inversión en todas las barriadas, la construcción de viviendas, con instalaciones deportivas, actividad cultural, con el objetivo de tener en 2050 una población de más de 50.000 habitantes.