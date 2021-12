El profesor del Cadalso agredido pide celeridad a la Justicia ante las amenazas de muerte

José Luis Domínguez, el jefe de estudios del instituto José Cadalso de San Roque agredido por familiares de alumnos por segunda vez en seis años, ha pedido a la Justicia que actúe con celeridad ante la "preocupación" que existe en el claustro de profesores "por las reiteradas e insistentes amenazas de muerte".

Durante una concentración de la comunidad educativa a las puertas del centro -bajo un cartel en el que se leía: "la educación nos enriquece, el respeto nos une"- Domínguez se ha remitido a un manifiesto elaborado por los profesores y ha añadido una breve declaración: "Me gustaría que la Justicia actuara rápido, más que por mi, por algunos compañeros que fueron testigos de los hechos, van a tener que ir a juicio y están asustadillos por la índole de los sujetos, amenazas de muerte y demás. Me gustaría que contáramos pronto con el apoyo de la Justicia y nos librara de la preocupación, porque más que la agresión lo que me preocupa son las reiteradas e insistentes amenazas de muerte".

Domínguez, que ya fue golpeado en 2015 por otro familiar de otro alumno, tiene una experiencia de 19 años como profesor y afirma que "dos agresiones, tal y como está la cosa", no le parece mucho. Hace seis años, el agresor fue condenado a 6 meses de prisión.

"No creo que como sociedad nos merezcamos esto. Ni entendemos los plazos administrativos. Ni la soledad de un grupo de profesionales que, ya, desde hace casi dos años, junto a nuestro alumnado, con ventanas abiertas, medios escasos y la indiferencia de muchos, y las críticas de otros, hacemos nuestro trabajo pensando que es una tarea maravillosa, pero que cada vez es más tóxica, aunque tenga tanta importancia como la de comer cada día", se lee en el manifiesto, en el que se pide o piden una "acción precisa que haga justicia a este hecho concreto" y la creación de una comisión que "dé respuesta real a un problema de profundo calado".

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, acudió a la concentración para expresar su solidaridad al agredido y a sus compañeros del Cadalso. "No se pueden producir episodios violentos de agresión como estos en nuestros centros educativos", lamentó el regidor, que recuerda que el Ayuntamiento puso disposición de Domínguez asesoramiento jurídico para acompañarlo en la denuncia, mientras que "la Junta Andalucía actúa de forma tardía". "Necesitamos el apoyo de toda la comunidad educativa para que esta sea la última agresión que vivamos en San Roque", ha dicho el alcalde, que afirma que la educación "tiene que darse desde las casas" para evitar incidentes como el vivido en el centro sanroqueño.

Ruiz Boix pidió “a las alumnas y a los alumnos que sigan las directrices que corresponden a la dirección del centro y a los profesores. Y a los padres y madres, que apoyen esa educación académica. Porque la educación en valores y en el respeto tiene que darse en los hogares de cada una de las familias”.

Tras Comisiones Obreras, el sindicato Fase CGT ha sido el último en sumarse a la condena a la agresión. "Exigimos soluciones rápidas y eficaces para que no vuelva a ocurrir una situación similar. Ser docente no debería ser una profesión de riesgo", afirma el sindicato.

En la concentración participaron docentes del IES José Cadalso y de otros centros educativos del municipio, así como representantes de varias asociaciones de padres y madres de alumnos. Además, el alumnado del Cadalso secundó la protesta desde el patio del instituto. En el manifiesto se deja constancia de que los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de diciembre y desde entonces “nada ha cambiado”.