A prisión por vender drogas en un quiosco dentro de un parque de San Roque junto a un colegio

El propietario de un quiosco situado en un parque de San Roque ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil acusado de vender drogas en su establecimiento a escasos 50 metros de un colegio de Educación Primaria.

El hombre fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública y puesto a disposición de la Autoridad Judicial después de que los agentes del Puesto Principal de San Roque, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, detectaran una actividad sospechosa en el quiosco.

Tras culminar una investigación, los agentes constataron que el propietario utilizaba el comercio como punto de venta de drogas al menudeo. Con la autorización judicial correspondiente, la Guardia Civil llevó a cabo un registro tanto en el establecimiento como en la vivienda del sospechoso.

Durante el operativo, los agentes incautaron 116,3 gramos de MDMA, una droga de diseño frecuentemente utilizada en zonas de ocio por jóvenes, además de 3.400 euros en efectivo y diversos utensilios empleados para la elaboración y corte de sustancias estupefacientes.

La Guardia Civil afirma que continúa desarrollando acciones de vigilancia y prevención para combatir el tráfico de drogas en la comarca, con especial atención a zonas próximas a centros educativos.