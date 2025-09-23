Un equipo móvil de la Policía Nacional tramitará el DNI dos días al mes en San Roque, en el casco y en Guadiaro

La Policía Nacional ofrecerá los servicios de tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) dos veces por mes, un día en San Roque casco y otro en la barriada de Guadiaro. Esta nueva prestación entrará en funcionamiento a partir del 6 de octubre, junto a la Jefatura de la Policía Local en el centro del municipio, y el martes 7 junto al campo de fútbol de La Unión, en Guadiaro, con un equipo móvil de expedición.

Las personas interesadas deben presentar su solicitud en cualquiera de los registros del Ayuntamiento, en las alcaldías de barrio o de forma telemática, indicando si se desea ser atendido en San Roque ciudad o en Guadiaro. El propio Consistorio acordará telefónicamente con las personas solicitantes el día y el horario de atención, y facilitará el listado de las citas a la Policía Nacional, que atenderá a la ciudadanía en horario de 9:00 14:30.

En principio este servicio se prestará con periodicidad mensual, aunque se podrá ajustar en el futuro en función de la demanda. Los requisitos para las expediciones de documentación se pueden encontrar en la web http://interior.gob.es . Es muy importante señalar que el pago de las tasas se realizará en efectivo, y que los solicitantes deberán llevar el importe justo.

El primer edil, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado como muy positiva esta nueva prestación para los ciudadanos. "Con el objetivo de acercar a los vecinos del municipio esta importante gestión, se ha conseguido el compromiso del Ministerio del Interior de que la expedición y renovación del DNI se pueda realizar en San Roque", expuso. Señaló también que "el objetivo de estas gestiones es el de acercar los servicios públicos a la ciudadanía sanroqueña con cercanía y proximidad", y agradeció al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska “su compromiso con San Roque y con la provincia de Cádiz".

El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, se ha sumado a estas palabras de satisfacción “porque se acerca a los sanroqueños un servicio muy demandado por la población”.