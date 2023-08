La Policía Local de San Roque localiza a una niña de 15 años que desapareció en La Línea

La Policía Local de San Roque encontró este miércoles por la noche en Guadarranque a una niña de 15 años que desapareció en La Línea poco después de que se denunciara el suceso. El teniente de alcalde delegado de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha mostrado su felicitación a la Jefatura local y al resto de cuerpos de seguridad implicados en el dispositivo de búsqueda.

Según ha explicado el edil, sobre las 22:00, agentes de la Policía Local localizaron en Guadarranque a la adolescente desaparecida sobre las 20:00 horas en la barriada de Los Junquillos, en La Línea. "Nuestra policía colaboraba así con el dispositivo de búsqueda puesto en marcha por la Policía Nacional, en el que también participaba la Guardia Civil. También fue enorme la participación de ciudadanos y ciudadanas, que se movilizaron gracias a las redes sociales”, destaca Ramos.

“Aunque no podemos dar detalles del caso ya que está siendo investigado por la Policía Nacional, lo importante es que la niña está ahora a salvo y me imagino que con su familia, tras pasar este mal trago. Reitero mis felicitaciones a los cuerpos de seguridad, en especial a la Policía Local de San Roque, y a la ciudadanía por esta muestra de solidaridad. Espero que este tipo de sucesos no se repitan”, concluyó.

Según las primeras informaciones, la niña, de 15 años y vecina de la linense barriada de Los Junquillos, desapareció sobre las 20:00 en circunstancias que están siendo investigadas. Tras movilizarse la ciudadanía a través de las redes sociales y los cuerpos y fuerzas de seguridad, fue localizada sobre las 22:00 horas por la Policía Local de San Roque en Guadarranque.