El sanroqueño Pablo Lara firma el guion de 'Ena', la nueva serie histórica que TVE estrena este lunes

El guionista sanroqueño Pablo Lara Toledo estrena esta noche su último trabajo en La 1 de Televisión Española. Ena, la nueva serie histórica de RTVE que narra la vida de Victoria Eugenia de Battenberg, reina consorte de Alfonso XIII, llega este lunes al prime time tras La Revuelta.

Lara, reconocido por su participación en series de relevancia como El Ministerio del Tiempo, ha coescrito los seis capítulos de esta ficción basada en la novela homónima de Pilar Eyre, dentro del equipo dirigido por el showrunner Javier Olivares. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, le ha felicitado “por este nuevo éxito y por llevar siempre el nombre de San Roque por bandera”.

El guionista ha explicado a Multimedia San Roque que su trabajo en Ena exigió una intensa labor de documentación: “Llegamos a leer más de 6.000 páginas de material histórico para asegurar el máximo rigor”. En ocasiones, añadió, fue necesario reescribir capítulos completos tras localizar nuevos datos o detalles relevantes.

La serie, rodada hace dos años, cuenta con un equipo de dirección íntegramente femenino, encabezado por Anaïs Pareto, responsable global y directora de cuatro episodios, y Estel Díaz, que firma los otros dos. Ena ya ha sido emitida en Finlandia y Portugal antes de su estreno en España.

La ficción comienza en el Londres de 1905, cuando Alfonso XIII viaja para pactar su matrimonio con la princesa Patricia de Connaught, quien lo rechaza. En esa misma recepción conoce a Victoria Eugenia, de quien queda prendado. Ena recorre la vida de una joven inglesa que nunca imaginó ser reina de España, obligada a dejar atrás su cultura y su religión, marcada por la hostilidad de la corte, las infidelidades del monarca y la tragedia de la hemofilia en la familia real. Su figura pasó a la historia por su papel determinante en la reconstrucción de la Cruz Roja.

En paralelo, la serie incorpora la trama del anarquista Mateo Morral, cuya radicalización lo conduce al atentado contra la comitiva real el 31 de mayo de 1906, hecho que entrelaza ambas historias.

Actualmente, Pablo Lara trabaja en la postproducción de una serie de ficción sonora con actores como Salva Reina y Fernando Tejero, proyecto que después se adaptará para televisión. Espera regresar a San Roque estas Navidades para visitar a su familia.

En su trayectoria destacan también el cómic Tórax 1975 (Panini Cómics), bien recibido por la crítica, y su nominación a dos categorías —mejor ficción y mejor producción— en los III Premios Ondas Globales del Podcast por Modo Noche.