El nuevo parque de San Roque sufre destrozos en menos de tres días desde su apertura

Ni tres días ha durado de una pieza. El nuevo parque de San Roque dedicado a Miguel Ángel Blanco que fue inaugurado el pasado viernes, Día de Andalucía, ya ha sufrido los primeros destrozos por vandalismo.

Uno de los postes de un aparato de juegos electrónico ha sido arrancado de cuajo, tal y como ha denunciado el propio alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, en sus redes sociales. "Tres días y algún vándalo, algún personaje con ganas de hacer daño, ha tumbado uno de los postes de los juegos interactivos del nuevo parque Miguel Ángel Blanco", ha explicado el regidor.

El alcalde ha ironizado con la vigilancia policial antes de apelar a la responsabilidad y el civismo para mantener las instalaciones. "Total, la culpa es del alcalde, por no poner policías, como si pudiéramos tener uno detrás nuestra en cada esquina", ha escrito en Facebook. Los aparatos estarán de nuevo disponibles este martes, una vez reforzados los agarres.

Ruiz Boix también ha recordado que las grandes figuras de animales del parque, uno de sus principales atractivos, no son para subirse encima. "Las estatuas de animales no son para subirse encima. Uno pasea, se hace una foto, lo toca, si tiene un bebé o niño pequeño lo sitúa más cerca... Pero por favor, las fotos de gente mayor subidas en las ovejas o en el camello del Belén en Navidades que no se hagan en este parque", ha implorado el alcalde.