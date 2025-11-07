Multitudinaria inauguración del nuevo parque infantil entre Campamento y Puente Mayorga

San Roque cuenta desde este viernes con un nuevo espacio de ocio familiar. Numerosos vecinos del arco de la Bahía asistieron a la inauguración del parque temático Villa Victoria, un recinto dedicado al mar y a los pescadores, que se levanta entre Puente Mayorga y Campamento como homenaje a las raíces marineras de la zona.

El nuevo parque ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados y ofrece zonas de paseo, fuentes, espacios ajardinados con esculturas vegetales, áreas de descanso y una gran zona infantil con tirolinas, columpios, una gran bola de salto y una escultura escalable de un pescador de ocho metros. También dispone de una pérgola de madera, una pasarela sobre el canal, cinco mesas de picnic y once bancos.

La apertura, presidida por el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, reunió a decenas de familias que disfrutaron de las nuevas instalaciones, especialmente diseñadas para los más pequeños. Con una inversión municipal de más de un millón de euros, Villa Victoria se suma al parque Barbésula, en Guadiaro, y forma parte de un proyecto que incluirá dos futuros parques temáticos en San Roque Ciudad y Estación-Taraguilla-Miraflores.

Durante el acto, Ruiz Boix compartió el corte de cinta con Mónica Córdoba, impulsora del proyecto durante su etapa como responsable del Área de la Bahía, y recordó también la labor de su antecesora, Mercedes Serrano. El alcalde agradeció el trabajo de los técnicos municipales y de la empresa Construcciones Rojas Carrillo, que culminó las obras tras los problemas con la primera adjudicataria. “Es un espacio de convivencia para toda la familia”, subrayó Ruiz Boix, destacando que el parque “recuerda la vinculación de esta zona con la pesca y el mar”.

La teniente de alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, mostró su satisfacción por la finalización de las obras tras las dificultades meteorológicas que retrasaron el fraguado del caucho del suelo infantil. “He estado mirando el pronóstico del tiempo todos los días, cruzando los dedos”, bromeó, antes de pedir a los vecinos “que disfruten del parque y lo cuiden con mimo”.

Por su parte, el teniente de alcalde del Arco de la Bahía, David Ramos, destacó la ubicación y temática del recinto, que estará abierto las 24 horas. “Es un parque para todo el municipio y especialmente para esta zona. Pido civismo y educación para mantenerlo en perfecto estado”, subrayó.