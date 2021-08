Un millar de personas protesta contra la subestación eléctrica en Puente Mayorga

La plataforma Puente por su futuro ha celebrado este domingo, en la Plaza Pepe Córdoba una concentración para exigir a Red Eléctrica de España que busque una alternativa a la subestación eléctrica que pretende ubicar en la barriada de Puente Mayorga con el fin de abastecer a la ciudad de Ceuta. A la convocatoria han respondido colectivos de diversa índole, particulares e incluso la corporación sanroqueña, con el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, a la cabeza,

La movilización ha supuesto todo un éxito de convocatoria. Durante la misma, a pie del litoral de Puente, los convocantes mostraron a las autoridades competentes que la barriada de Puente Mayorga se concentra unida para mostrar un rotundo desacuerdo al estudio.

Uno de los portavoces del colectivo, Julio Granana, explicó que esta plataforma ha nacido con el objetivo de luchar contra el proyecto de subestación que Red Eléctrica pretende instalar en la barriada a escasos 50 metros de un colegio, de un parque infantil y en definitiva, del núcleo de población de Puente Mayorga.

El colectivo recuerda que “la barriada ya está saturada de industria pesada y contaminante y cree que existen otras alternativas para que Ceuta se pueda abastecer de los 90 megavatios que necesita y creemos que Red Eléctrica tiene la capacidad de instalar allí un parque limpio, de energías renovables y abastecer a la ciudad autónoma”.

Una vez en la plaza Pepe Córdoba, los manifestantes, un millar, se dirigieron a la playa de Puente para formar una cadena humana con pancartas y carteles y así mostrar su más rotundo rechazo a la puesta en marcha de la subestación en una zona ya bastante castigada.

Allí, colectivos, vecinos y grupos políticos alzaron la voz para decir “No a la subestación”. Como vecina de Puente Mayorga, la diputada del Parlamento Andaluz, Ángela Aguilera, se dirigió a los presentes y con orgullo por el éxito de la convocatoria, manifestó que con humildad, Puente Mayorga está dispuesta a pelear por la seguridad de sus vecinos con independencia de ideologías, a todos les parece unánime que no cabe la idea de la ubicación de una subestación eléctrica donde viven personas a escasos 50 metros, lo que supone un peligro añadido al que ya vivimos desde hace décadas dada nuestra convivencia con la industria pesada. Nos hemos echado a la calle para decirle a nuestro gobierno que nos tiene que escuchar”. No vamos a consentir que nuestra gente esté en riesgo”, matizó.

A continuación, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, tomó la palabra y enumeró a todos los colectivos convocados por la plataforma Puente por su futuro, que se suman para decir No a la subestación que pretende ubicar Red Eléctrica. Días atrás, el Ayuntamiento lanzó una campaña que de llama “¡En Puente! ¿Otra más? Imposible”.

El primer edil agradeció a la plataforma convocante, Puente por su futuro y a todos los colectivos sociales de la barriada que se han sumado, como la asociación de vecinos Puente Romano y Los Palangreros, a la Asociación Padres de Familia, de mujeres Mudeca (Campamento) y Carteia (Guadarranque), la Asociación Marítima de Puente, a la Asociación Ecologista Verdemar y a todos los colectivos deportivos y sociales del entorno de la Bahía, además de vecinos del municipio y de la comarca.

Aclaró Ruiz Boix que todos ellos han mostrado el rechazo rotundo que tiene el pueblo de San Roque y muy especialmente el de Puente Mayorga ante el estudio que viene realizando Red Eléctrica de España para ubicar una nueva subestación en la barriada a menos de 50 metros del colegio Sagrado Corazón y de esta población de casi 3.000 habitantes.

“Por tanto -apuntó-, queremos expresar y poner en valor los argumentos desde la Alcaldía y del Ayuntamiento de San Roque que ya se han puesto en conocimiento de Red Eléctrica de España y de todos los que forman parte de este proyecto”.

Recordó que “ya contamos con 7 subestaciones dentro del municipio de San Roque, con un entramado aéreo de cableado, de suministro, de evacuación y con hasta seis grupos de generadores de electricidad de 400 megavatios cada uno que hacen que ya tengamos una saturación industrial relevante”

Además, aclaró que ya en San Roque cuentan con el mayor complejo industrial de Andalucía, el segundo de España, “que hace necesario el que se estudie de una forma concienzuda que cualquier otra suma industrial a este ya amplio y entramado complejo que tiene el municipio de San Roque”.

El alcalde cuestionó que no entienden cómo un estudio de más de 6 años se quiere sustituir por un miniestudio de varias semanas para ubicar una nueva subestación en Puente Mayorga, “y cómo lo que era negativa a 5 kilómetros de diversas poblaciones, ahora a 50 metros sí puede ser posible”.

Por tanto, el primer edil espera que esta primera actividad haga sensibilizar a los actores principales que están pensando en esa nueva subestación de Puente Mayorga para que se pueda mover y se encuentre una solución a esta demanda de los vecinos de Puente y San Roque.

Cree Ruiz Boix que el Gobierno de España y todos estos actores principales, como Red Eléctrica, van a ser sensibles a esta petición popular, que busca la unanimidad de la población de San Roque, como lo ha hecho el Pleno de la Corporación, y hoy con esta asistencia plena de todos los colectivos de la barriada de Puente Mayorga.

“Espero que no sean necesarias nuevas movilizaciones, ya que en este caso nos sumamos desde el Ayuntamiento a lo que ha planteado la plataforma 'Puente por su futuro', pero sí hay que recordar que el próximo 12 de octubre el Pleno del Ayuntamiento de San Roque, en representación de todos los vecinos ya convocó una manifestación en la barriada Nazaret, de Puente, en la calle Soleares, justo enfrente, a 50 metros, de la ya existente, una de las 7 subestaciones que tiene nuestro municipio, que es la subestación de Puente Mayorga”.

“Allí estaremos y espero que antes haya una reacción para que no sea necesario sumar nuevas actividades o actuaciones para mostrar un rechazo rotundo a esta subestación de Puente Mayorga”, concluyó.

Ante los presentes, Ruiz Boix se dirigió a los vecinos de Ceuta en unas relaciones históricas y decirles que San Roque y Puente están buscando una solución mejor para ellos y que no afecte negativamente al Campo de Gibraltar.

Otro mensaje a los vecinos de La Línea y que no se trata de una confrontación por su rechazo previo a la subestación con la esperanza de un emplazamiento que aun no conocen los argumentos que al final deciden ponerlo a 50 metros de un colegio de Puente.

Y finalmente se dirigió a los vecinos del arco de La Bahía, donde San Roque cuenta con un modelo industrial que comenzó con la construcción de la Refinería en 1968 y que han convivido con ella con lo bueno y con lo malo “y entendemos que después de más de 50 años ha llegado a su tope industrial y que debe concluir ya para que haya cambios pero no para que haya sumas”.

Por último, uno de los integrantes de la plataforma, Pepe Noia, dio paso a la lectura de un manifiesto en el que agradeció a asociaciones y partidos políticos por su apoyo, “ya que la causa lo merece”, aclaró.

Dijo que Puente Mayorga es un pueblo vivo, noble, hospitalario, acogedor y con gran corazón y que emprende una carrera de fondo larga, y que aunque está en el inicio, llegará a la meta. “No permitiremos que nos ninguneen y no nos dejaremos pisotear otra vez; miraremos adelante y decimos alzando la voz con un basta ya “no a la subestación de Puente”.

El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria el pasado mes de julio, aprobó por unanimidad de todos los grupos el rechazo a la instalación de la estación sub eléctrica en la barriada de Puente Mayorga.

En la moción se recoge que “la ciudad de San Roque manifiesta su frontal oposición y absoluto rechazo a la propuesta de Red Eléctrica de España de construir una nueva subestación eléctrica junto a la ya existente en la barriada de Puente Mayorga para la interconexión eléctrica submarina Península-Ceuta.

El Ayuntamiento de San Roque insta a Red Eléctrica de España a que paralice el cambio de ubicación de la subestación que ha decidido en las últimas semanas en un Proyecto Estratégico para España aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2015 y ratificado por el Congreso de los Diputados. Cualquier modificación en el proyecto deberá tener en cuenta que el municipio de San Roque está ya saturado de servidumbres industriales y eléctricas.