Ruiz Boix recuerda a Los Barrios que San Roque lleva cuatro años solicitando la segunda ITV

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruix Boix, recuerda que su Ayuntamiento lleva cuatro años reclamando que la segunda estación de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la comarca se instale en su municipio después de que el Pleno de Los Barrios haya puesto a disposición de la Junta de Andalucía una parcela para ello en Palmones.

Ruix Boix destaca que ha ofrecido tres opciones: unos terrenos propiedad de la comunidad Autónoma en la ZAL de la Estación y dos parcelas propiedad del Ayuntamiento, una en el polígono industrial La Pólvora, en Taraguilla, y otra en Campamento. "Los invitados de última hora, bienvenidos sean. No voy a entrar en la competencia de ver dónde se va a ubicar esa segunda ITV, pero sí quiero realizar un pequeño trabajo de hemeroteca. La necesidad de contar con una segunda ITV en la comarca no es una cuestión caprichosa y ni siquiera me tengo que abrogar la iniciativa primera, porque quien me la planteó fue la Asociación de Transportistas del Campo de Gibraltar, muchos de ellos vinculados a la actividad logística del Puerto de Algeciras. Ellos fueron los que pusieron negro sobre blanco esa carencia en el año 2017", recuerda el regidor sanroqueño.

"En estos cuatro años, el Ayuntamiento de San Roque viene batallando junto a ese colectivo de transportistas y poniendo todo de nuestra parte, porque desde entonces hemos ofrecido distintas opciones a la Junta de Andalucía para albergar esa segunda ITV", indica el primer edil sanroqueño.

Ruiz Boix indica que el anterior gobierno de la Junta precisó que el Campo de Gibraltar está estructurado como las áreas sanitarias, con dos zonas de influencia distintas: "La zona oeste, que engloba Algeciras, Los Barrios y Tarifa, estaría cubierta con la ITV de Algeciras, por lo que la segunda ITV sería necesaria en la zona este, de los municipios de San Roque, La Línea, Tesorillo, Castellar y Jimena. Se nos decía que como el mayor número de vehículos se concentra en la ciudad de mayor tamaño, que es La Línea, preferían una ubicación más próxima a esta ciudad. Por eso ofrecimos también un nuevo suelo en el polígono industrial de Campamento, que está pegado a La Línea, para atender a esa solicitud que nos hizo el gobierno de la Junta de entonces", explicado el alcalde.

"Ahora se ha sumado a esta petición el Ayuntamiento de Los Barrios, pero antes algunos responsables políticos de La Línea defendieron que se ubicara en su municipio. El alcalde linense, Juan Franco, dijo ya entonces que era difícil de concretar una ubicación debido a la escasez de suelos disponibles en dicho municipio", detalla Ruiz Boix, que vuelve a ofrecer algunas de las parcelas de su municipio, como ya hizo el Pleno por unanimidad en 2020.