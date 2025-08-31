San Roque llora el fallecimiento de Pepe Pecino, de 102 años, el hombre más longevo del municipio

San Roque está de luto por el fallecimiento de José Pecino García, el hombre más longevo del municipio, que ha muerto a los 102 años de edad. El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mostrado su pesar, en su nombre y en el de la Corporación por la pérdida de un sanroqueño entrañable y querido.

José Pecino García formaba parte del selecto grupo de personas centenarias de San Roque, uno de los pocos varones ya que la mayoría de las personas que pasan de los 100 años son mujeres.

Ruiz Boix ha trasladado a la familia de José Pecino García el pesar del Ayuntamiento de San Roque por el fallecimiento de este vecino del municipio, quien cumplió 102 años el pasado mes de junio. El alcalde mandó un “fuerte abrazo a sus seis hijos, nueve nietos y seis bisnietos” y destacó que “don José fue el primer hombre sanroqueño en alcanzar la centena, aunque tenemos al menos diez mujeres mayores de dicha edad. A él y a ellas les hemos felicitado desde el Ayuntamiento en sus últimos cumpleaños, y ahora llega el momento de decir adiós a este hombre, tan apreciado por todos”.

Pepe Pecino, como lo conocían todos, nació en Los Barrios en 1923, pero era vecino de San Roque desde 1962. Su vida profesional estuvo ligada al campo y a la ganadería, habiendo trabajado con Miguel Mateo Miguelín. Se jubiló en 1985 y residía en la calle Herrería, en San Roque ciudad.