La Junta de Portavoces de San Roque rechaza la subestación eléctrica en Puente Mayorga

Los seis grupos políticos de la corporación del Ayuntamiento de San Roque han acordado mostrar su rechazo total y absoluto a la pretensión de Red Eléctrica de instalar una subestación eléctrica en Puente Mayorga para dar suministro a Ceuta. El alcalde ha agradecido la posición de los grupos y confía "en que la propuesta de rechazo alcance la unanimidad también en el Pleno ordinario del próximo 29 de julio".

El alcalde no entiende "cómo ahora esta alternativa es la más idónea para la entidad, cuando desde 2015 en los trabajos que se han ido conociendo con estudios técnicos, la propuesta no afectaba en ningún caso a Puente Mayorga". Muestra su extrañeza el alcalde de que "una propuesta nueva, de la que no sabemos si está avalada técnicamente, urbanísticamente, medioambientalmente y sobre la salud, en tan sólo unos días, de la noche a la mañana, se haya convertido en la opción más idónea para la conexión eléctrica con Ceuta".

Ruiz Boix advierte que la alternativa 14 "ya ha sido estudiada por los técnicos municipales, que entienden que técnicamente no cabe en esa parcela y urbanísticamente necesitaría de una modificación de PGOU y del Plan Especial de Seguridad Industrial".

Por ello, "y dado que el Ayuntamiento es el promotor de ambos documentos, ya anunciamos que no vamos a participar en ninguna modificación de éstos, por lo que es aún más inviable".

El alcalde hace un llamamiento a Red Eléctrica para que "reconsidere cuanto antes esa alternativa 14, muestre a los vecinos, si es que existen, los estudios medioambientales, y considere otras alternativas".

Ruiz Boix argumenta que "si en el estudio pagado por el Ayuntamiento de La Línea se afirma y se toma en cuenta la afirmación de que la subestación de Portichuelos tendría un impacto en la salud de los vecinos, distantes 5 kilómetros, ésta en Puente Mayorga, que está a sólo 50 metros de viviendas y colegios, afectará aún más".

La Junta Local de Gobierno, acordó el pasado jueves el rechazo contundente y total a esa alternativa número 14 de Red Eléctrica de España de ampliar o ubicar una nueva subestación eléctrica en Puente Mayorga, a menos de 50 metros del CEIP Sagrado Corazón, de una población de casi 3.000 habitantes y de las barriadas Nazaret y Cepsa.

Apuntó el primer edil que "hemos expuesto los distintos argumentos técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de San Roque, hemos conocido que adolece esta alternativa del estudio del impacto ambiental, que adolece de la autorización ambiental unificada y de que no se aporta ningún tipo de estudio de impacto de salud".

Ruiz Boix, ya mostró el rechazo total a instalar en la barriada de Puente Mayorga una nueva subestación de Red Eléctrica. "¡En Puente! ¿Otra más? Imposible", es el lema de la campaña para mostrar el rechazo a las pretensiones de Red Eléctrica.

Para este rechazo ha dado argumentos urbanísticos, técnicos, ambientales y de salud hacia este nuevo proyecto, acusando a Red Eléctrica de prisas en su decisión, basada en 5 semanas frente a los 5 años de estudios previos de los técnicos.

El alcalde citó a una manifestación el 12 de octubre para el rechazo a la instalación de esta subestación, aunque antes se pedirá el apoyo a grupos políticos, y entidades sociales, juveniles, deportivas, y sociales, amén de otros estamentos políticos comarcales y provinciales.