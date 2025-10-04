San Roque mantendrá en 2026 los impuestos en el mínimo legal y se reafirma como uno de los municipios más baratos de España

El teniente de alcalde y delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de San Roque, Fernando Vega, ha anunciado que el Presupuesto Municipal de 2026 está muy avanzado y que el Ayuntamiento mantendrá los impuestos locales en el mínimo legal permitido, consolidando a San Roque como uno de los municipios con menor presión fiscal de todo el país.

Durante su intervención en la radio municipal, Vega destacó que el documento presupuestario se presentará en noviembre para su aprobación definitiva en diciembre, de modo que entre en vigor el 1 de enero de 2026. Según explicó, el nuevo presupuesto volverá a centrarse en el empleo, los servicios sociales, la vivienda y las inversiones municipales, ejes prioritarios del actual equipo de Gobierno. “San Roque seguirá contando con los impuestos más bajos de España, al mínimo legal. Ese compromiso se mantiene año tras año porque creemos que la mejor política económica es la que cuida el bolsillo de los ciudadanos”, subrayó el edil.

El también responsable del área de Deportes avanzó que el nuevo presupuesto incluirá una partida importante para las asociaciones deportivas locales, así como para la mejora de instalaciones y campos de fútbol. Vega reafirmó la apuesta del Ayuntamiento por el desarrollo del deporte “en todas las edades y disciplinas”.

En materia de empleo, el concejal resaltó que San Roque continúa reduciendo el paro con la ayuda de planes municipales como los de Emadesa y Amanecer, y mediante la formación profesional específica impulsada por Amdel, que conecta a demandantes de empleo con empresas locales. Esta semana han arrancado dos nuevos cursos, de Interpretación de planos y preparación de calderería, en colaboración con Dragados Off Shore, y otro de Instalación y mantenimiento de placas solares, junto con la empresa LHH.

En su repaso de delegaciones, Vega también destacó el éxito de la Universidad Popular, que este curso cuenta con 3.300 alumnos, y anunció que el Ayuntamiento ya ha completado las obras para que Endesa dote de electricidad al edificio Chari Expresati, lo que permitirá ampliar la oferta formativa.

El edil lamentó, no obstante, la falta de apoyo de la Junta de Andalucía en materia de formación industrial, recordando que el Ayuntamiento dispone de un nuevo edificio en La Pólvora pendiente de homologación por parte de la administración autonómica: “Hay una gran demanda de formación industrial en la zona y es una pena que se desoiga a los municipios por diferencias políticas”, añadió Vega.