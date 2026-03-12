Los humedales recuperados por Moeve en Andalucía, refugio para 85 especies amenazadas

Los humedales recuperados por la Fundación Moeve en Andalucía, entre ellos la Estación Ambiental Madrevieja en San Roque y la Laguna Primera de Palos o las Marismas del Odiel (Huelva) han permitido reforzar la protección de 715 especies de fauna y flora, unas 85 de ellas consideradas amenazadas.

La entidad, con más de veinte años de trayectoria, ha logrado preservar 52,85 hectáreas de humedales (equivalentes a 28,4 hectáreas de lámina de agua) que no solo constituyen refugios para la biodiversidad, sino que también cumplen un papel fundamental en la captura de carbono y la reserva de agua dulce, funciones esenciales para la sostenibilidad del territorio.

Durante 2025, los humedales gestionados por la Fundación Moeve recibieron un total de 7.648 visitas de investigadores, instituciones y centros educativos, consolidando un modelo que combina conservación y educación ambiental. Además, 4.800 alumnos de 90 centros escolares participaron en programas de sensibilización que les permitieron conocer de primera mano la importancia ecológica de estos ecosistemas.

La directora de la fundación, Teresa Mañueco, subraya que “los resultados alcanzados en 2025 son una muestra del trabajo que la fundación lleva años desarrollando en la restauración de humedales, ecosistemas de alto valor ambiental considerados los ‘riñones del planeta’. La protección y recuperación de estos espacios refuerzan nuestro compromiso firme con la defensa de la biodiversidad, uno de nuestros tres ámbitos estratégicos y un pilar esencial de nuestra contribución a la transición ecológica”.

Entre los proyectos de conservación más destacados figura la recuperación de especies como la lechuza, con 67 ejemplares liberados desde el inicio del proyecto, y el Proyecto Galápago, que actualmente cuenta con ocho adultos reproductores. La fundación ha impulsado la protección y restauración de humedales emblemáticos como la Laguna de La Rábida y Arroyo Negro, consolidando un trabajo continuado en toda Andalucía.

La lechuza, unas de las especies reintroducidas por la fundación Moeve.

En 2025, la Fundación Moeve también suscribió nuevos convenios estratégicos que amplían su presencia en ecosistemas de alto valor, incluyendo acuerdos con el Ayuntamiento de Algeciras para la protección de la Huerta de las Pilas, la restauración de la Laguna de las Madres en Huelva, y la creación de un humedal artificial en Fasnia, Tenerife, junto al Cabildo de la isla. Además, se encuentra en tramitación la restauración ecológica del humedal de La Mejorada, en el Paraje Natural de Brazo del Este, Sevilla.

La recuperación de la laguna de Primera de Palos en Huelva, uno de los proyectos más destacados de la fundación.

La inversión sostenida de la fundación, que en este periodo superó los 1,8 millones de euros, ha permitido consolidar un modelo de gestión integral en el que la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental se integran con la investigación científica y la colaboración institucional. La Fundación Moeve se afianza como uno de los actores clave en la preservación de humedales y en la transición ecológica de Andalucía y Canarias.