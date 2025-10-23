San Roque recupera su historia de los años 60 con una exposición y dos libros del cronista oficial Antonio Pérez Girón

El historiador, periodista y cronista oficial de San Roque, Antonio Pérez Girón, presentará este viernes 24 de octubre una exposición fotográfica y dos obras literarias que exploran el pasado reciente de la ciudad. El acto tendrá lugar en la sede de la Asociación Espacio Cultural Nueva '63 e incluye la inauguración de la muestra El San Roque de los 60 y la presentación de sus libros Plaza de Armas y Alameda.

La cita cultural, organizada por la Asociación Espacio Cultural Nueva '63 con la colaboración del Instituto de Estudios Campogibraltareños (IECG), se celebrará a partir de las 19:00 en la sede del colectivo (en la calle Nueva, 63).

La exposición El San Roque de los 60 ofrecerá un recorrido visual por la vida cotidiana, los personajes y los rincones de la ciudad durante una década de importantes cambios sociales y urbanísticos. La muestra se complementará con la presentación de los dos libros de Pérez Girón:

Plaza de Armas: Este volumen se centra en la historia y la evolución de este enclave central, recopilando anécdotas e imágenes que narran la vida de la plaza a lo largo del tiempo.

Alameda. Un Paseo por el tiempo: El libro aborda la emblemática Alameda de San Roque, detallando su papel como centro neurálgico de la vida social y de ocio, apoyándose en un exhaustivo archivo fotográfico.

Ambas publicaciones se integran en la colección de narrativa "Los Cuadernos Perdidos", un proyecto editorial dedicado a rescatar fragmentos de la memoria colectiva de San Roque. Antonio Pérez Girón, conocido por su rigurosidad histórica y su profundo conocimiento de la zona, consolida con estos trabajos su labor como guardián del patrimonio inmaterial de la ciudad. La iniciativa subraya el compromiso de las entidades colaboradoras con la difusión de la historia local del Campo de Gibraltar.