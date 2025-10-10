Guadiaro contará con un nuevo paseo junto al río más accesible, seguro y atractivo para vecinos y visitantes

El Ayuntamiento de San Roque está llevando a cabo la adecuación de un nuevo sendero natural en la barriada de Guadiaro, en el paseo fluvial que discurre junto al río. El objetivo es transformar este camino, muy frecuentado por los vecinos, en un espacio más accesible, seguro y respetuoso con el entorno natural.

La teniente de alcalde de Obras y Servicios, Belén Jiménez, y la responsable del Valle del Guadiaro, Eva Gil, visitaron esta semana las obras para comprobar su avance. Jiménez destacó que se trata de una zona “muy transitada y con un enorme potencial”, pero que “necesitaba una mejora para ofrecer un entorno más agradable a quienes pasean o practican deporte a diario”.

El nuevo sendero comenzará en el cruce de la calle Tránsito con la calle Sabio y se extenderá hasta la zona situada bajo el Puente de Hierro, siguiendo el cauce del río Guadiaro. Los trabajos incluyen la nivelación del firme para hacerlo más cómodo, el ensanchamiento del camino para garantizar un paso seguro y la instalación de barandillas de madera que se integran con el paisaje.

Además, se colocarán bancos en las zonas más amplias y papeleras para fomentar el cuidado del entorno. En este sentido, Jiménez apeló a la responsabilidad ciudadana: “Pedimos a los vecinos que colaboren en mantener limpio este sendero tan bonito, que es de todos y para todos”.

El proyecto contempla también la creación de un mirador natural en el tramo medio del paseo, justo en la zona donde desembarcan los kayaks y las tablas de paddle surf. Según explicó la edil, el espacio se acondicionará para ofrecer mejores vistas del río y un punto de descanso para visitantes y deportistas. “Queremos que este rincón sea un atractivo más para quienes disfrutan del Guadiaro, pero siempre respetando el acceso al río y su entorno natural”, añadió Jiménez.