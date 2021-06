La marca de lujo SO/ Hotels & Resorts, del grupo Accor, abrirá este verano su nuevo hotel en Sotogrande, en San Roque, en el que será el primer resort de la marca en Europa.

Con amplias vistas a Sotogrande, el nuevo hotel de lujo construido sobre el antiguo Hotel Almenara contará con 152 habitaciones, 36 de ellas suites, estableciendo nuevos estándares en la industria hotelera del lujo. Las nuevas instalaciones hoteleras tendrán una propuesta inmersiva, ofreciendo un espacio gastronómico diferenciador; una zona wellness dedicada al bienestar y el relax; y unas vistas de la urbanización y el Mediterráneo impresionantes. Entre las numerosas instalaciones y servicios, sus visitantes encontrarán un centro de fitness, un gimnasio con una oferta deportiva amplia y un sinfín de experiencias perfectas para la armonía de cuerpo y mente.

La popular zona de Sotogrande es conocida por sus deportes y ocio. Hay nueve campos de golf, un Polo Club, pistas de tenis y pádel, deportes acuáticos desde kayak local hasta kitesurf de Tarifa, así como el encanto de los cercanos pueblos blancos clásicos andaluces, y el ambiente de la cosmopolita Marbella, a solo media hora de distancia.

“España faltaba como uno de nuestros destinos, un país que siempre hemos querido explorar y que encaja con nuestra energía, así que estamos especialmente emocionados de estar aquí. Siempre estamos buscando destinos que amplifican nuestro estilo único y ADN; y con la inauguración este verano en Sotogrande, hemos encontrado exactamente eso, un referente internacional para el lujo y el bienestar que con el giro de la marca, reflejará perfectamente los valores de SO/ ", ha explicado João Rocco, Vicepresidente de Gestión de Marcas de Lujo SO/.

La cadena hotelera

Cada hotel SO/ es una obra maestra vanguardista con carácter propio, el resultado de una visión artística que cobra vida de la mano de reconocidos diseñadores. Con un ambicioso plan para expandir su presencia global en los próximos años, SO/ planea abrir nuevos hoteles en Kuala Lumpur, Koh Samui, Dubái, París, Melbourne y Los Cabos.

Una de las características del grupo SO/ son sus particulares colaboraciones con el mundo de la moda, reflejando en cada uno de sus hoteles un estilo único. Han colaborado con Kenzo Takada en SO/ Mauritius, Christian Lacroix en SO/ Bangkok, Karl Lagerfeld en SO/ Singapore, Viktor&Rolf en SO/ Berlin, entre otros.

La marca se estrena en el mercado español con el hotel de Sotogrande y ya está presente con hoteles urbanos únicos en Tailandia, Singapur, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Rusia y Cuba.

Cada una de las propiedades de la cadena integra su característica filosofía Avant-Garde, moderna y que representa su distinguida oferta hotelera. Presentando su esencia del lujo rebelde, SO/ combina la personalidad vibrante y el estilo vanguardista de un hotel de diseño con el posicionamiento distintivo de una marca de estilo de vida de alta gama y de moda.

.