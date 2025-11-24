San Roque y la Fundación Moeve modernizan la Estación Madrevieja con baños solares, caminos accesibles y un aula de naturaleza

El Ayuntamiento de San Roque y la Fundación Moeve han firmado un convenio de colaboración para financiar y ejecutar diversas mejoras en la Estación Ambiental Madrevieja. Las principales actuaciones se centrarán en la rehabilitación del camino de acceso, la instalación de baños públicos con suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos, la colocación de talanqueras rústicas perimetrales y la creación de un aula de la naturaleza.

El acuerdo fue suscrito por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y Jesús Velasco, responsable de Fundación Moeve en Andalucía, con la asistencia del teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, y la portavoz de la fundación, Estrella Blanco. Según lo explicado, Fundación Moeve financiará las obras, que serán ejecutadas por el Ayuntamiento de San Roque. No se detalló la cuantía de los trabajos.

Ruiz Boix destacó que se trata de una inversión significativa en un espacio natural que antes estaba degradado y que hoy se ha convertido en un humedal de gran valor ecológico. Subrayó que estas mejoras consolidarán el trabajo de concienciación ambiental que se ha desarrollado en los últimos años, especialmente dirigido a estudiantes de la comarca.

Blanco, por su parte, resaltó la colaboración entre la fundación y el Ayuntamiento, agradeciendo la “apuesta por los espacios naturales” de San Roque. Destacó que el proyecto permitirá no solo mejorar el acceso y la infraestructura de la estación, sino también ofrecer nuevas instalaciones educativas y facilitar el uso público del humedal.

La Estación Ambiental Madrevieja, inaugurada en 2024 tras la recuperación de antiguos terrenos de Cepsa junto al Polígono Industrial Guadarranque, está gestionada por la empresa Ornitur. En este espacio se llevan a cabo proyectos de investigación y recuperación de fauna y flora autóctona, además de visitas de concienciación ambiental para estudiantes de toda la comarca.