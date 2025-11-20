El tiempo
La llegada de la masa de frío ártico, con moderación en el Campo de Gibraltar
Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque
Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero

Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque

Así ha sido el simulacro de maremoto en los colegios: Nervios a segunda hora hasta la llegada del aviso

Manu Romero

San Roque, 20 de noviembre 2025 - 13:33

Los alumnos de varios colegios del Campo de Gibraltar estaban más nerviosos que de costumbre este jueves. Sus centros educativos habían sido seleccionados en la comarca para sumarse al simulacro de evacuación por maremoto coordinado desde la capital provincial. Todo apuntaba a que la alerta a los móviles llegaría apenas tras el cambio de la primera hora a la segunda, sobre las 10:00.

Finalmente, a las 10:13 los profesores han coordinado la salida, ejemplarmente ordenada, de los estudiantes hacia los puntos de refugio previstos por las autoridades.

Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque
1/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
2/16
2/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
3/16
3/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
4/16
4/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
5/16
5/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
6/16
6/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
7/16
7/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
8/16
8/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
9/16
9/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
10/16
10/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
11/16
11/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
12/16
12/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
13/16
13/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
14/16
14/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
15/16
15/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero
16/16
16/16 Las fotos del simulacro de maremoto en el colegio Santa Rita de Campamento, en San Roque / Manu Romero

