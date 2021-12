El 43 Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, del 1 al 11 de junio de 2022

El plazo de recepción de películas finalizará el próximo 31 de enero. Como ha ocurrido en las dos últimas ediciones, se concederán un total de 14 premios.

Ficsan 2022 cuenta con la organización de la Delegación Municipal de Cultura y de la Escuela de Cine Enfoca, con la colaboración de la empresa municipal Multimedia. En cuanto al cartel, con fondo azul nocturno, representa a una bailarina columpiándose en una luna, mientras en la parte inferior se aprecia una imagen de la Bahía de Algeciras flanqueadas por unas cintas de película cinematográfica.

Ana Ruiz animó a participar “en uno de los certámenes de cine más veteranos de España y también de los más prestigiosos en la modalidad de cortometrajes. Esperamos volver a recibir cientos de películas de todo el mundo, para que el resultado de la preselección garantice, un año más, que los cortos que se proyectarán en el Teatro Juan Luis Galiardo serán de la mayor calidad posible. Eso sí, recuerdo que las obras a concurso deben presentarse a través de dos plataformas digitales, lo que hace este trámite más ágil y más seguro”.

“Como está ocurriendo en las últimas ediciones -manifestó la edil- estamos preparando una amplia batería de actividades complementarias, así como una gala de entrega de premios tan divertida y dinámica como las que hemos podido vivir en estos años. Tan sólo deseo que para junio ya nos hayamos librado de la pandemia, o al menos que las restricciones sanitarias afecten en lo mínimo a un festival que se hace con tanta ilusión y cariño”, finalizó Ana Ruiz.

En las bases de la 43 Edición del Festival Internacional de Cortometrajes en San Roque se recoge que se celebrará durante los días del 1 al 11 de junio de 2022 y estará abierto a todos los realizadores, colectivos cinematográficos, escuelas de cine, asociaciones y productores.

Los formatos de proyección de las películas será un archivo de video en full HD (1920x1080), con el códec h264, y con unos 15.000 de bitrate mínimo, audio en AC3 o MPEG4 AAC, en un archivo MOV o MKV. Si tuviera subtítulos, estos han de estar en formato STR o ASS/SSA.

Las películas podrán ser mudas o sonoras, habladas en cualquier idioma, subtituladas en inglés para las producciones de habla hispana y subtituladas en español para el resto de idiomas. Aquellas películas que no cumplan con estos requisitos no serán seleccionadas.

Se pone también como condición que no hayan participado en este certamen con anterioridad con esa película, siendo su duración máxima de 20 minutos. Los cortometrajes que excedan de esa limitación quedarán descalificados.

Sólo se admitirán dos películas por autor, debiendo estar realizadas con posterioridad al 1 de enero de 2020. Se realizará una selección para elegir aquellos cortometrajes que entrarán a concurso dentro de la sección oficial.

Los cortometrajes seleccionados se incluirán en el catálogo del Festival Internacional de Cortometrajes en San Roque y serán exhibidos en sesiones públicas, limitándose éstas a un máximo de 3 horas por día de proyección.

Los autores de las películas galardonadas estarán invitados el día 11 de junio, corriendo la organización con los gastos de estancia para dos personas. Deberán confirmar su asistencia antes del 8 de junio. Si hubiese un cambio de fecha en la clausura se comunicará con la suficiente antelación.

Se considerarán fuera de concurso las películas de carácter publicitario, vídeos musicales, documentales y aquellas que utilicen material no original en más de un 50%.

El plazo de inscripción comenzó el 1 de diciembre de 2021 y finalizará el 31 de enero de 2022. La admisión de cortometrajes sólo se realizará por las siguientes plataformas digitales: Click For Festival y Festhome.Antes del 15 de mayo se comunicarán las obras seleccionadas a sus autores. Si pasada esa fecha no se ha recibido comunicación referente a la selección, se entenderá que la película no va a participar en el festival. Las copias de proyección en Full HD de las películas seleccionadas deberán estar en poder de la organización del festival antes del 25 de mayo de 2022, debiendo ser enviadas vía WeTransfer, GoogleDrive o a través de servicios Ftp.

El jurado encargado de proponer los premios será elegido por la Delegación Municipal de Cultura y estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del mundo cinematográfico, así como por un representante de la organización del concurso. La composición del mismo se publicará en el Portal de Transparencia del Ilustre Ayuntamiento de San Roque al menos con quince días de antelación a las deliberaciones. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios o categorías.