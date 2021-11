El exsuegro del presunto asesino de María Isabel: “Yo no creía a mi hija, le creía a él porque era un tío simpático"

El exsuegro del presunto asesino de María Isabel ha reconocido en declaraciones a Informativos Telecinco que no creyó a su hija, exmujer del acusado, cuando denunció dos veces a su expareja por violencia machista. "Siento rabia porque esto se podía haber evitado. Yo no creía a mi hija. Le creía a él porque era un tío simpático, era un tío con el que se podía hablar…”, lamenta.

Antonio Guerrero manifestó su pesar después de que su hija le contase que su exyerno había acabado con la vida de una mujer. “Me lo contó con rabia: papá, tú no me creías”, contó entre lágrimas. “Siento rabia. Siento rabia porque esto se podía haber evitado”, expresó.

Ana fue una de las parejas anteriores del autor confeso del último crimen de la violencia machista en España. Estuvo casada diez años y medio y le denunció en dos ocasiones. Sin embargo, asegura, el sistema no le respondió como esperaba.

"Se veía venir y nadie me creía, nadie me escuchaba", repetía este lunes entre lágrimas y los nervios a flor de piel. Tanto que no dejaba de temblar mientras atendía a un magacín de televisión al que también prestaba su testimonio.

María Isabel M. M. no había denunciado a su expareja, pero este sí había sido denunciado por otras dos parejas anteriores por violencia machista, una de ellas Ana. "Era muy peligroso. Nadie me escuchó. Yo le puse dos denuncias. Una porque me empujó y amenazó de muerte y la otra porque me pegó en el colegio, delante de mi hija", explicó.