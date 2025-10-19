San Roque acoge con éxito el I Congreso de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar

San Roque se convirtió este sábado en el epicentro del debate feminista en el Campo de Gibraltar con la celebración del I Congreso de la Asociación de Mujeres Feministas Campo de Gibraltar, bajo el lema “Acompañamiento y seguridad de las mujeres migrantes en el Estrecho de Gibraltar”.

El encuentro, que reunió a más de un centenar de personas, analizó las dificultades que enfrentan las mujeres migrantes que llegan a la comarca, desde la discriminación por razón de género y raza hasta la trata de personas y la prostitución.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Feministas del Campo de Gibraltar, Nerea Jiménez, inauguraron el congreso en el Teatro Juan Luis Galiardo, acompañados por la delegada de Igualdad, Eva Gil, y otros miembros de la Corporación municipal. El evento contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y la financiación de la Delegación de Igualdad de la Diputación de Cádiz, y fue retransmitido en directo a través del canal de YouTube de Multimedia San Roque.

La periodista de Canal Sur y directora del programa Con acento de mujer, Luisa Navarro de Haro, fue la presentadora oficial del encuentro. La primera ponencia corrió a cargo de la pediatra y ex diputada y senadora Fátima Aburto, quien ofreció una reflexión sobre el feminismo desde una perspectiva humanista e internacional.

Posteriormente, la documentalista y periodista de investigación Ofelia de Pablo presentó la ponencia Mujeres Frontera, centrada en las historias de mujeres migrantes que continúan enfrentándose a abusos personales y laborales tras cruzar el Estrecho.

La mañana incluyó también una mesa redonda de entidades feministas y sociales, moderada por Carmen Lanagrán, trabajadora social con amplia trayectoria en el ámbito sindical. La sesión permitió elaborar un diagnóstico común sobre la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes en la zona.

La periodista Graciela Atencio cerró la sesión matinal con una intervención titulada Violencia machista y trata sexual de mujeres y niñas, en la que aportó datos y estadísticas sobre la prostitución y sus vínculos con la explotación migratoria.

Ya por la tarde, el Edificio Diego Salinas acogió distintos grupos de trabajo temáticos sobre derechos humanos, mercado laboral, duelo migratorio y sensibilización comunitaria. Entre las dinamizadoras destacaron la activista saharaui Násara Iahdih Said y Mirtha Vergaray, quienes abordaron la sensibilización social y los derechos laborales.

Las conclusiones de las sesiones fueron expuestas posteriormente en el Teatro Juan Luis Galiardo, antes del acto de clausura, que contó con la actuación de la Comparsa La Valla, una agrupación carnavalesca gaditana integrada por mujeres, cuyo repertorio rindió homenaje a las migrantes y sus luchas.

La presidenta de la Asociación, Nerea Jiménez, valoró de forma muy positiva el desarrollo del congreso, destacando la participación y el nivel de las intervenciones. “Este primer encuentro ha superado todas las expectativas y nos anima a seguir trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres migrantes”, afirmó, al tiempo que agradeció al Ayuntamiento de San Roque su apoyo y cesión de espacios.