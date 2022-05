Cs afirma que el edificio de La Pólvora ofrecido por San Roque para impartir FP no cumple los requisitos

Ciudadanos afirma que la Junta de Andalucía ha rechazado el edificio construido por el Ayuntamiento de San Roque en La Pólvora para que se impartan ciclos formativos de Formación Profesional (FP) por no cumplir los requisitos básicos de seguridad contra incendios impuestos por el código técnico de edificación. El Consistorio ofreció estas instalaciones el pasado mes de febrero, cuando terminaron las obras en las que el actual equipo de gobierno invirtió 1.200.000 euros para terminar un proyecto que se quedó a medias a finales de 2010.

El Ayuntamiento invitó a que conocieran el edificio el pasado mes de febrero a la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Olaya Abadía; la directora general de Formación Profesional, María Victoria Oliver, y al delegado territorial de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, con la intención de que se impartieran ciclos de FP básica y de grado medio y superior enfocados a la industria de la comarca. Este martes el regidor sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, se ha vuelto a reunir con los responsables de la Administración andaluza y ha lamentado el rechazo del edificio.

Ciudadanos ha salido al paso de las declaraciones del alcalde, que ha criticado que la Junta "dé la espada a San Roque" con este rechazo y con el hecho de que no vaya a aumentar la oferta educativa en el municipio para el próximo curso. "Ante el riesgo de seguridad para los estudiantes y docentes que esto supone, se ha rechazado continuar la valoración del resto del proyecto mientras no se justifique el cumplimiento de dichos requisitos técnicos básicos", ha aclarado la formación que ostenta la Consejería de Educación de la Junta.

"El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento ofreció a la Junta de Andalucía un edificio en La Pólvora para impartir nuevos grados de Formación Profesional. Este hecho se produjo ante la inviabilidad o el error de previsión de utilizarlo para su destino original, la creación de un vivero de empresas. Recibida la documentación necesaria, la Consejería de Educación ha procedido a evaluarlo con la mayor rapidez y diligencia", indica Ciudadanos San Roque.

La formación expresa su preocupación por el destino que se pueda dar al edificio. "Ahora se desconoce qué destino se dará a un edificio en el que se ha invertido más de 1.000.000 euros sin tener en cuenta condiciones básicas de seguridad. Y se pierde la oportunidad que supone la nueva política impulsada desde Ciudadanos en la Consejería de Educación a lo largo de esta legislatura, que supondrá, por ejemplo, que en el curso 2022/2023 se vayan a impartir 236 ciclos nuevos de Formación Profesional y de cursos de especialización".

Ruiz Boix señala que después de cinco meses de conversaciones, este martes "nos señalan que es imposible sumar oferta educativa de FP en el municipio. En realidad, presentaron la oferta la semana pasada y la reunión de hoy no tenía ningún sentido porque nos habían dicho no entonces, ya que San Roque tiene las mismas plazas de Formación Profesional que en el año 2018, hace tres años y medio”.

La única novedad para el próximo curso, según ha explicado el alcalde, es que se pierde un ciclo medio de Telecomunicaciones en el IES Carlos Castilla del Pino y se suma un ciclo medio en el mismo centro en la especialidad de Técnico de Emergencias Sanitarias, un cambio que obedece a “una petición de la dirección del centro para encontrar módulos que tengan más inserción laboral”.

“La realidad es que no se suma ninguna plaza y no hay oferta educativa nueva para el municipio de San Roque, con lo que no se da respuesta ni a las demandas de formación que ha expresado la Asociación de Grandes Industrias ni para esos jóvenes que abandonan prematuramente los estudios. No hay una segunda oportunidad para ellos, como habíamos pedido, con una Formación Profesional Básica vinculada a las actividades industriales”, destaca el primer edil.