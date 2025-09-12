Un centenar de personas crean una cadena humana entre Puente y Campamento en apoyo a la flotilla solidaria con Gaza

Un centenar de personas ha creado una cadena humana este viernes entre Puente Mayorga y Campamento en apoyo a la flotilla de ayuda para Gaza

La iniciativa ha nacido de la plataforma Campo de Gibraltar con Palestina y ha contado con el respaldo de los ediles Alfonso Valdivia y Rocío Fernández, presentes en la cadena con le resto de personas en representación municipal.

El detonante que ha llevado a realizar esta actividad han sido los recientes ataques israelíes a la flotilla Global Sumud, que pretende romper el bloqueo de ayuda humanitaria que sufre Gaza.

La protesta se ha realizado bajo el lema La Flotilla no se toca.

Dos representantes de la Asamblea Ecofeminista de San Roque y de la plataforma, Elisa y María Jesús Galiardo han manifestado su deseo de que al igual que el mundo se está levantando ante este genocidio sean ahora los paises los que corten todo contacto con Israel en todos los ámbitos.

Los organizadores recuerdan que dicha flotilla ha sido atacada por Israel en aguas tunecinas e internacionales, lo que hay que unir al genocidio que sufren los palestinos en Gaza, con casi 70.000 personas asesinadas, de las que casi 20.000 son niños y niñas, muchos de ellos fallecidos por hambre. La Global Sumud Flotilla pretende llevar a Gaza ayuda humanitaria, como leche maternizada, medicinas y alimentos básicos, y cuenta con el apoyo de gran parte de la población de muchos países europeos, entre ellos España.