Ruiz Boix lamenta que la bocana del río Guadiaro siga taponada sin que actúen las administraciones

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha denunciado públicamente el debate de qué administración debe actuar en la desembocadura del río Guadiaro, taponada desde hace casi una semana, y en la que aún no han actuado ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central. El regidor se queja de que tenga que ser de nuevo el Ayuntamiento el que intervenga para dar una solución a este problema medioambiental.

"Vivimos de nuevo un verano castigado por el cierre de la bocana del río Guadiaro y lo hacemos nuevamente en un nuevo episodio de debate competencial entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Demarcación de Costas del Gobierno de España. Otra vez tenemos un debate competencial sobre quién debe actuar en una zona que es parte de Red Natura 2000. Existe un informe de la abogacía del Estado y otro de los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que son contradictorios y, por tanto, ninguna de las administraciones se hace cargo con responsabilidad, con coherencia, sobre lo que ocurre en esa bocana del río Guadiaro, que lleva cerrada ya varios días”, lamenta el alcalde sanroqueño.

El primer edil señala que ya empieza a haber un problema de oxigenación en la flora y en los peces que van buscando el mar "y que se encuentran con esa barrera”. "De nuevo los ecologistas y distintos vecinos del Campo de Gibraltar, y especialmente de San Roque, se preocupan y hacen un nuevo llamamiento para que, de una vez por todas y después de años podamos saber quién es el competente para esta actuación”, destaca Ruiz Boix.

El Ayuntamiento de San Roque ha actuado durante los últimos años en momentos de emergencia con un coste total de 100.000 euros. "Pero sabemos que no es nuestra competencia porque sabemos que no tenemos que tener ninguna previsión, no tenemos que realizar ningún presupuesto para atender lo que compete a otras administraciones, ya sea al gobierno de España, ya sea la Junta de Andalucía”, indica el alcalde, que pide una reunión para aclarar las competencias.

"Se deben poner sobre la mesa los dos informes: el de la Abogacía del Estado, que señala que es la Junta de Andalucía la competente; y que la Junta que se manifieste, porque lo que hay hasta la fecha es un informe firmado por el anterior delegado territorial, de carácter político, que también espero esté sustentado en los técnicos del área de la Consejería para que de una vez por todas se aclare cual es la administración competente”, indica el regidor.

"Tenemos que ir pensando que vamos a realizar una actuación en los próximos días, cuando sea ya una emergencia, y vamos a permitir nuevamente que tengan que actuar con métodos rudimentarios los ecologistas, vamos a tener que permitir el que nuevamente el Ayuntamiento, de las arcas municipales, tenga que actuar con la maquinaria para abrir una zanja para que permita la comunicación río-mar”, sentencia Ruiz Boix.