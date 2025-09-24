El Ayuntamiento de San Roque convocará oposiciones para 14 nuevas plazas de funcionarios en 2026

El Ayuntamiento de San Roque creará 14 nuevas plazas de funcionarios en el próximo año 2026. 12 plazas permitirán cubrir bajas y jubilaciones registradas durante este año y otras dos más para las correcciones de la tasa de reposición en sectores esenciales como Seguridad Ciudadana, según ha anunciado este miércoles la entidad local.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha adelantado que "seguirá negociando para al final conseguir la plantilla presupuestaria", que es uno de los documentos que integran el presupuesto general de Ayuntamiento de San Roque en 2026. Recordó al mismo tiempo que "el presupuesto sigue avanzando, coordinado por el teniente alcalde delegado de Hacienda, Fernando Vega". Explicó que "cada vez faltan menos documentos para lograr el conjunto global del presupuesto 2026" en el que se incluirá la dotación para estas plazas.

Serán por tanto 14 los nuevos empleados públicos que se sumarán a lo largo del año 2026 a la plantilla municipal, que el primer edil quiere seguir incrementando para "prestar los mejores servicios con calidad a los vecinos de San Roque", según ha trasladado en un comunicado.

El regidor ha asegurado que “serán unos presupuestos expansivos, en los que se confirmen las políticas en las que los sanroqueños han confiado en los últimos años. Las que las políticas activas de empleo, las políticas sociales y el plan de inversiones van a seguir siendo la parte principal del presupuesto del Ayuntamiento de San Roque para el año 2026”.