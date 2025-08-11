El alcalde de San Roque respalda el acuerdo sobre Gibraltar y el viaje de Sánchez a Londres

El alcalde de San Roque, diputado en el Congreso y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha respaldado el acuerdo sobre Gibraltar y el viaje de Sánchez a Londres el próximo 3 de septiembre para su reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer "donde seguro que Gibraltar y el Campo de Gibraltar son protagonistas de ese encuentro", ha subrayado.

Estas declaraciones coinciden con las críticas vertidas del alcalde de Algeciras y senador por Cádiz, José Ignacio Landaluce, que ha tildado la reunión de "vendehumos" debido al "desconocimiento e incertidumbre” sobre el acuerdo. Para Ruiz Boix, el acuerdo supone un "anuncio histórico en el que la Unión Europea, el Reino Unido, España y Gibraltar acordaron una nueva relación, unos nuevos vínculos que permitirán una mejor relación fluida entre las personas, con libertad de movimiento después de desmantelar esa frontera, el desmantelar esa Verja; y también habrá libertad de movimiento económico, una libertad de mercancía que también permitirá, en definitiva, ahondar en las mejores relaciones", ha calificado el sanroqueño.

"Se trata de una comarca que tiene en este acuerdo todo el aplauso de su población, una población que no permitiría otro tipo de vínculo distinto al que se establezca, distinto al de la mejora de las relaciones y al de confirmar una cuestión histórica en la que los lazos familiares, los lazos de amistad, los lazos también económicos y los vínculos de empleo; que son los que permitirán que se alcance la mejor redacción", según Ruiz Boix.

"Ahora mismo vienen trabajando los equipos técnicos de los ministerios del Reino Unido con España, bajo la supervisión y la participación de la Unión Europea, en que esa redacción del acuerdo que debemos conocer en este próximo otoño, que finaliza en el mes de diciembre del 2025; un "tratado" que estoy convencido de que ahondará en esas mejores relaciones para crear una zona de prosperidad compartida, que ha sido siempre el reto de nuestro presidente Pedro Sánchez

Críticas al PP y Vox

Boix ha recordado "todos los intentos de aquellos grupos políticos encabezados por el Partido Popular y también azuzados por Vox", que tratan de "convertir una discrepancia histórica" en "una divergencia de más de tres siglos". El sanroqueño también ha abordado la cuestión de la soberanía del Peñón, argumentando que el acuerdo deja intacto la posición histórica de España en lo relativo a la soberanía de este espacio.

"Por tanto, no queremos que se empañe esa exigencia de soberanía, que se mantiene, con lo que son los vínculos de relaciones de amistad familiar, de convivencia, de mejora de las posiciones económicas de los vecinos del Campo de Gibraltar, que han de primar sobre otras cuestiones históricas o sobre otras cuestiones ancladas en el pasado, que únicamente buscan retos electorales y réditos electorales en otras provincias, en otros territorios, que son ajenos a la realidad económica del Campo de Gibraltar y que "para nada tienen en cuenta los intereses de las vecinas y de los vecinos del Campo de Gibraltar".

"Sí tienen en cuenta estos intereses y estos retos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleva trabajando junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la búsqueda de un acuerdo que permita compartir economía, compartir empleo y seguir con los vínculos de amistad que tiene el Campo de Gibraltar con Gibraltar", ha concluido Ruiz Boix.