El alcalde de San Roque y el aspirante Feijóo

El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (sería más correcto escribir el segundo apellido sin acento), se ha referido hace unos días a Gibraltar, retomando lo que fuera un asunto de Estado desde la depredación llevada a cabo por Inglaterra en 1704: la recuperación del dominio del territorio colonial. De un tiempo a esta parte, concretamente desde la llegada al poder del PSOE en 2004, como ocurre con tantas otras cosas consideradas hasta entonces consustanciales con los intereses españoles, la actitud de España respecto a la colonia depende del partido que esté en el Gobierno. Es increíble pero cierto que en la política española ya ni la razón, ni la inteligencia, ni la historia juegan papel alguno. En el caso de Gibraltar hay un viejo e importante valor añadido a la ceremonia de la confusión orquestada desde el Gobierno Zapatero: el crematístico.

La oligarquía que tiene las riendas de la sociedad civil gibraltareña ha tejido una inmensa red clientelar valiéndose de un sistema en el que todo enriquecimiento es lícito. Esa oligarquía dedica gran parte de su tiempo a organizar los entresijos de la densa trama de bufetes y empresas fantasmas que sostienen la realidad de la colonia. Nada como la ilicitud para hacer cómplices. Conceptos tales como patriotismo, dignidad, vergüenza u honor se diluyen donde no hay más que un valor: el de atesorar dinero, bienes y divisas a cualquier precio y junto a quien sea. El Reino Unido, más concretamente Inglaterra, ha mezclado en sus actuaciones políticas y militares, hasta hacerlos indistinguibles, los intereses de Estado con la piratería y la depredación. El imperialismo británico ha inventado historias de todo género y condición para desacreditar la impresionante labor de un país como España, que ha defendido con uñas y dientes los valores del humanismo cristiano además de haberlos llevados más allá del horizonte, al Este y al Oeste. No hay más que detenerse en fenómenos como el mestizaje y compararlo con las reservas indias de Norteamérica.

Desde aquellas actuaciones histriónicas y vergonzosas del ministro Moratinos en 2006, renunciando a la dignidad que debiera haber guardado por cuanto lo que representaba, no levantamos cabeza. Ahí tienen al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acusando a Núñez Feijóo de complicar las buenas relaciones que él y los suyos, y no los demás españoles, tienen con los jerarcas de la colonia. Bien debiera sustituir el monumento que en la Alameda sanroqueña recuerda el éxodo de la población gibraltareña en 1704 por una efigie de Picardo, desanclar la frase “donde reside la de Gibraltar”, de todos los lugares públicos y sustituir el león que mira al Peñón por la ovejita de Heidi. Cuentan que ya hubo entre sus asesores y cronicones quien sugirió destruir la vidriera de la antigua Alcaldía en la que aparecen los Reyes Católicos entre el yugo y las flechas y el águila del evangelista San Juan por entender, en su ilimitada ignorancia, que son símbolos franquistas o fascistas que, al fin y al cabo, para ellos es lo mismo. Seguro que creen que Mussolini creció en El Pardo y mamó en los pechos de la misma ama de cría que Franco.

Rememorar situaciones entre tantas como nos ofrece el largo relato de la depredación sería una tarea ímproba. Pero conviene detenerse en algunos hechos puntuales para valorar la actitud de personajes como el alcalde Ruiz Boix y otros muchos, de la política y del periodismo, que declaman y opinan a beneficio con causa de los inquilinos del Convento. La que creó el olvidado submarino de propulsión nuclear HMS Tireless, fue una de ellas. HMS son las siglas de “Her Majesty’s Ship” (Barco de Su Majestad), que se anteponen a todo lo que flote con fines militares. En cuanto a Trafalgar, es el nombre de la batalla librada, en 1805, frente a las costas gaditanas que rodean al cabo del mismo nombre en Caños de Meca, en el municipio de Barbate (antes de Franco y ahora de la izquierda rematada de A×Sí) y, entonces, en el de Vejer de la Frontera. La batalla de Trafalgar fue una de las grandes batallas navales de la historia. En un conflicto con dos protagonistas ajenos, Inglaterra y Francia, la derrota fue, sobre todo, para España y dado que fue también una de las pocas veces que Inglaterra salía victoriosa de un encuentro bélico naval con España, el nombre de Trafalgar quedó impreso en la memoria de los súbditos de su Graciosa Majestad británica. Tanto es así que la plaza más célebre del todo urbano del Reino Unido, en el corazón de Londres, se llama Trafalgar Square (Plaza de Trafalgar).

El Tireless era un barco –ya está fuera de servicio− de la Armada Británica, la Royal Navy, de la clase denominada (también) Trafalgar, una clase de submarinos de propulsión nuclear, ya obsoleta, del que el Tireless (literalmente, incansable) era el segundo que había sido flotado. El día 12 de mayo de 2000, el submarino sufrió un percance en altamar y fue escoltado por las policías militar y civil, ya en la Bahía, con destino al puerto militar de Gibraltar, ayudado por remolcadores gibraltareños. La capitana de la base, Katherine Prudhoe, se apresuró a declarar que todo aquel circo (en palabras de Antonio Muñoz, de Ecologistas en Acción) era de un proceder ordinario, dado que el ingenio naval "no viene en esta ocasión para ser reparado, sino por una visita rutinaria que se prolongará entre cuatro y seis días".

Ni inspirándose en el presidente español actual Pedro Sánchez, la oficial Prudhoe habría podido tomar mejor el pelo al personal y, más que a nadie, al ministro español de Exteriores, que entonces era Josep Piqué. El Tireless había sufrido una pérdida accidental de refrigerante en su reactor. Tal sería la avería que provocó una estancia de casi un año en Gibraltar (zarpó el día 2 de mayo de 2001) y una inspección minuciosa de todos los submarinos de su clase. Unos años después, precisamente el día 21 de marzo de 2007, dos miembros de la tripulación murieron como consecuencia de una explosión que se produjo a bordo.

Cuando el show del Tireless, del que la comarca salió milagrosamente ilesa, Andalucía era un totum socialista, presidido por Manuel Chaves, sanroqueño consorte, y manejado por Gaspar Zarrías, algecireño de padre y socialista de saga, que (aún no había llegado Zapatero) organizaron la de órdago a la grande facilitando toda clase de manifestaciones, en las que no faltaron autobuses fletados, bocadillos y toda clase de ayudas para nutrir la protesta contra la estancia del Tireless en Gibraltar. Bien que estaba el poderoso incentivo de tener un Gobierno del Partido Popular, en Madrid, presidido por José María Aznar y vicepresidido por Mariano Rajoy, tal vez sentían que, dado que el ecologismo es de izquierdas y que el rechazo al colonialismo británico es (era) un asunto de Estado, no podía faltar un plante de padre y muy señor mío por parte de la Junta. Ruiz Boix no habría dudado ni un instante: Chaves y Zarrías no buscaban sino la ruina del Campo de Gibraltar deteriorando las relaciones de la Comarca con los jerarcas yanitos.

Otra de las situaciones que viene a cuento para calibrar la coherencia de los socialistas sanroqueños colgados del manto de Ruiz Boix y la de él mismo, fue la que se dio como consecuencia de la propuesta de un grupo de élite en Gibraltar, en 1968, de negociar un entendimiento con España. Media docena de gibraltareños reunidos y organizados en torno al bufete Triay&Triay, uno de los más importantes y prestigiosos de la colonia, plantearon en plena crisis de los sesenta, que terminaría con el cierre de la verja en 1969, un entendimiento con España. La sociedad civil del Peñón se enfureció, animada sobre todo, pero no sólo, por su oligarquía política y el liderazgo del poderoso bufete Hassans, que tiene un pie en Sotogrande y en el que hoy trabajan los hijos de algunas personalidades importantes de la Comarca. Justine, la ex esposa de Fabian Picardo es una de sus socias. Fue fundado por Joshua Abraham Hassan, padre del nacionalismo yanito, que desde los años cuarenta fue elaborando un plan para hacer de Gibraltar algo parecido a lo que es Andorra, bajo la protección militar del Reino Unido y sirviéndose de todas las ventajas que su situación geográfica le suponía. A punto estuvo de conseguirlo.

El proceso lo cortó de raíz la inteligencia y sabiduría de un gran jurista y ministro español, Fernando María Castiella, que propició el cierre de la verja y elaboró una estrategia en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Campo de Gibraltar, que culminaría en el diseño y proyección de uno de los puertos más importantes del mundo y en uno de los polígonos industriales más prósperos de España. Los palomos, como se dieron en llamar los Triay y compañía, sufrieron atentados de todo tipo, incluso el exilio. Sus propiedades fueron quemadas y los escraches, que tantos especialistas tienen en la izquierda del más allá, son juego de niños para lo que tuvieron que soportar aquellos a los que se ocurrió la idea de hablar con las autoridades españolas sobre el futuro de la colonia. Un ejemplo para la democracia que seguramente a Ruiz Boix y a sus afines en dogma, les parecerá totalmente justificado.