En marcha el el VI Plan de Asfaltado de San Roque, con una inversión de 300.000 euros

El VI Plan de Asfaltado de San Roque, que cuenta con una inversión de casi 300.000 euros, ha recibido la luz verde tras la firma del contrato. Contempla actuaciones en calles de Torreguadiaro, San Enrique, Guadiaro, Pueblo Nuevo, San Roque Casco, Taraguilla, Estación, Guadarranque, Puente Mayorga y Campamento.Esta inversión municipal, que se financiará a cuenta del Remanente de Tesorería de 2017, contempla trabajos en unos 26.000 metros cuadrados de vía en todos los núcleos de población del municipio, y fue adjudicado en febrero a la empresa Eiffage Infraestructuras.

Los trabajos comenzarán en las próximas semanas y se esperan estén concluidas en breve.En 2013 se aprobó el primer plan de asfaltado, y desde entonces se han mejorado más de 150 calles, con una superficie total de casi 150.000 metros cuadrados. Esto supone haber cubierto los principales problemas de asfaltado en todo el término municipal.

Los técnicos municipales detectaron problemas donde en principio no los había. Aunque en el presupuesto municipal de 2018 no se incluyó un plan de asfaltado, se aprovechó los 15 millones de euros del Remanente de Tesorería de 2017 para sumar 16 nuevas actuaciones, entre las que se cuenta este sexto Plan de Asfaltado. Como la transferencia de créditos no pudo aprobarse de manera definitiva hasta el Pleno Ordinario de septiembre, la licitación ha tenido que esperar a finales de año.

En el presupuesto de 2019 se incluye otra partida de 200.000 euros para un nuevo plan de asfaltado, que será el séptimo. Cuando esté ejecutado, la suma final de calles en las que se haya mejorado el firme de la calzada superará las doscientas, de manera que se podrá decir que se ha trabajado en la práctica totalidad de las vías del municipio.

El primer Plan de Asfaltado se desarrolló a cargo del presupuesto de 2013 y contempló la mejora de 29 calles, con una superficie asfaltada de casi 23.000 metros cuadrados y con un presupuesto de casi 200.000 euros. El de 2014 se desarrolló en 38 calles, con una presupuesto de casi 300.000 euros. En 2015 se asfaltaron 31 calles, con una inversión final de 150.000 euros y una superficie de 26.600 metros cuadrados. El plan de 2016 recogía mejoras en 32 calles, una superficie de más de 27.000 metros cuadrados y una inversión final de más de 175.000 euros. Finalmente, el plan de 2017 contempló 23 calles, una superficie de casi 27.000 metros cuadrados y se adjudicó por 153.000 euros.