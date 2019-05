San Roque celebra mañana fiesta local por el 313 aniversario de su fundación

San Roque estará mañana martes 21 de mayo de fiesta al conmemorarse el 313 aniversario de la fundación de la Muy Noble y Más Leal Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar. Los actos institucionales se han trasladado al día 30 con motivo de la campaña electoral. Es fiesta local, aunque no se han previsto actos.El Pleno del pasado mes de abril aprobó por unanimidad los nombramientos de Honores y Distinciones con motivo del Aniversario de la Ciudad. Se acordó que este año la celebración del Pleno Institucional no tenga lugar en el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, el 21 de mayo, como es habitual. Será el 30 de dicho mes, para no interferir en la campaña de las Elecciones Municipales 2019. El Pleno Institucional se realizará en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 19.00 horas.

La comisión municipal encargada de designar estos honores y distinciones ha acordado otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad a la Guardia Civil; nombrar Miembro Honorario de la Corporación a Juan Cabrera Jaén; y conceder Menciones de Honor a la Pastelería La Nueva (Antonio Ocaña Pérez); Panadería Sabe (Juan Antonio Sabe Martín); Ferretería El Motor (Antonio Torres Ayala); Club Deportivo San Bernardo; Coro Rociero Ciudad de San Roque; José Manuel Andreu Cuadrado; Inmaculada López Marcenaro; y Luis Ángel Ortega León (a título póstumo).

La conquista del Peñón en 1704 por parte de las tropas británicas durante la guerra de sucesión española provocó la expulsión de la población española que residía en Gibraltar. Esperando un pronto retorno, los gibraltareños de entonces se exiliaron en las cercanías del Peñón, en los antiguos asentamientos del Campo de Gibraltar que los árabes habían abandonado después de la Reconquista.

Los exiliados refundaron la mayoría de los pueblos y ciudades que actualmente forman la comarca incluyendo, por ejemplo, San Roque. También refundaron Algeciras, llevándose allí la imagen de Nuestra Señora de Europa, que años más tardes regresó a la capilla de Punta Europa en Gibraltar.

Sin embargo, la parte más importante de población gibraltareña expulsada en 1704 por las tropas británicas se asentó y fundó la actual ciudad de San Roque, en las proximidades del peñón.

A San Roque transportó la población española exiliada, los archivos oficiales de la ciudad de Gibraltar y los demás documentos españoles que había la roca, así como la parte del patrimonio histórico que se pudo rescatar, y que allí permanecen todavía. Desde ese momento, el asentamiento de exiliados españoles que funda la ciudad de San Roque pasó a ser considerado oficialmente como la ciudad de Gibraltar en el exilio o textualmente y según reza el lema de San Roque, "la ciudad donde reside la de Gibraltar".

San Roque conserva todos los símbolos y títulos de los que disfrutaba Gibraltar durante la presencia española. Como se puede observar, la bandera que usa San Roque desde su fundación en 1706 y la que usa Gibraltar en la actualidad son idénticas, con la única diferencia de la corona española, que no aparece en la bandera gibraltareña.