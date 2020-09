San Roque carga contra la Junta por un nuevo cierre de la bocana del Guadiaro

El enésimo cierre de la bocana del río Guadiaro, apenas un mes después del último, ha provocado las quejas del Ayuntamiento de San Roque, que ha cargado contra la Junta de Andalucía por no hacerse cargo de un problema que afecta al ecosistema de la zona y que ya viene de largo.

El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ha vuelto a denunciar que la Junta de Andalucía como administración competente "siga sin tomar cartas en el asunto con el perjuicio para la fauna y la flora de la zona". Tanto el primer edil como el teniente de alcalde de Medio Ambiente y Salud, Juan Serván, han recordado que hace un mes, por segunda vez consecutiva, el Ayuntamiento tuvo que actuar ante un nuevo cierre de la bocana del río, "ya que la Junta de Andalucía volvió a hacer caso omiso".

"Actuamos por responsabilidad, para evitar la muerte de peces y la afectación del ecosistema. Ese silencio administrativo no sólo no es de recibo -ha apuntado el alcalde-, ya que se trata de un espacio natural protegido, y a estas alturas no llegamos a entender cómo una administración hace caso omiso de una alerta de semejantes características, que puede llegar a suponer un problema de salud pública de no actuar con la celeridad oportuna".

En los mismos términos se han expresado los tenientes de alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, y del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, quienes recuerdan que cada verano la zona experimenta varios episodios. Tanto Serván como Ledesma recuerdan que el taponamiento por arena de la desembocadura del río Guadiaro provoca la falta de oxigenación del mismo en cuestión de horas, lo que influye nefastamente en la fauna y flora del río.

Los responsables municipales vuelven a hacer una llamada de atención a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para que solvente este problema crónico en la zona de forma permanente. Desde hace unos años la bocana del río Guadiaro se tapona de arena debido a los temporales de levante o si sopla viento del sur y al poco caudal que baja en verano. El río Guadiaro, su estuario y la Laguna de Torreguadiaro están incluidos en la Red Natura 2000.