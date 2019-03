San Roque reclama un puesto en el Consejo de Administración de la APBA

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha mantenido una reunión con el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, al que le ha expresado su deseo de formar parte del Consejo de Administración. "San Roque nunca ha estado representado en ese órgano y creemos que es una posición que nos corresponde porque contamos con cinco kilómetros de litoral donde se ubican el pantalán de Refinería y la actividad portuaria que se desarrolla en Crinavis. La suma de ambas instalaciones suman más de un tercio de los ingresos del presupuesto de la APBA”, explicó Ruiz Boix.

La reunión, de la que el regidor realizó una valoración muy positiva, comenzó con carácter institucional pero prosiguió como una jornada de trabajo en la que se avanzó en cuanto a la realización de distintas actuaciones pendientes en el litoral de la Zona de la Bahía.

"Hemos trabajado sobre cuestiones pendientes con el ánimo de construir una nueva relación institucional entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de San Roque. Por mi parte, quiero que tengamos la predisposición de construir nuevos lazos que permitan un mayor desarrollo y el compartir los frutos y éxitos de ambas instituciones”, dijo Ruiz Boix.

"Nos hemos centrado en los convenios existentes, el último del año 2016, del que quedan muchas actuaciones pendientes que son heredadas de la anterior dirección de la APBA y que los sanroqueños estamos deseando que se lleven a cabo. Y en cuanto al último plan especial de usos portuarios en el término municipal de San Roque, conllevaba también la obligación de varias actuaciones para la mejora del municipio, especialmente de las barriadas de Campamento, Puente Mayorga y Guadarranque”, reclamó.“Asimismo -recalcó el alcalde- le he trasladado la posición firme del Ayuntamiento contra la ubicación del fondeadero exterior esté en la zona que incluye Alcaidesa, Borondo, Guadalquitón, Sotogrande, Puerto Sotogrande y Torreguadiaro. Una zona de litoral con desarrollos vinculados al sector turístico deportivo que no pueden verse afectados por un fondeadero exterior, que aunque nos señalen que no va a tener actividad, podría provocar un impacto tanto en el medioambiente como visual”.