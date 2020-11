San Roque limpia el cauce del Cachón para evitar mosquitos e inundaciones

Las delegaciones municipales de Medio Ambiente e Infraestructuras y Obras de San Roque han comenzado la limpieza del cauce del arroyo Cachón a su paso por Pozo del Rey. El Ayuntamiento afirma que "aunque se trata de una competencia de la Junta de Andalucía", realiza esta tarea "por una cuestión de salubridad, especialmente por la proliferación de mosquitos", pero también "para evitar a los habitantes de la zona el riesgo de inundaciones ante la previsión de fuertes lluvias". No es la primera vez que esto sucede.

La teniente de alcalde delegada del Área de la Bahía, Mónica Córdoba, y el de Medio Ambiente, Juan Serván, han visitado este jueves la calle Inmaculada de Pozo del Rey para supervisar los trabajos, que se realizan en un arroyo que discurre a escasos metros de las viviendas y que sirve de límite entre los municipios de San Roque y La Línea. La limpieza se está llevando a cabo con una máquina excavadora, y operarios municipales retiran luego los restos vegetales, de manera que ya se puede ver el tramo de adoquinado por el que corre canalizado el Cachón.

Mónica Córdoba ha señalado que “como es habitual, el Ayuntamiento asume esta responsabilidad que no es suya, pero no podemos dejar que continuara en la situación penosa de salubridad, aparte de que era peligroso ante las lluvias, por un problema de inundaciones”. “Se trata -apuntó- de una demanda de los vecinos y vecinas, y no podíamos dejarles de lado. Seguiremos actuando en el futuro hasta que la Junta de Andalucía asuma esta responsabilidad”, concluyó la teniente de alcalde.